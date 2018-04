MotoGP: comienzan las pruebas en Austin

El MotoGP se presentará este fin de semana en el Circuito de las Américas, sede del Gran Premio de Estados Unidos, la tercera cita de la temporada 2018.

La actividad en Austin (Texas) comenzará hoy, con los primeros entrenamientos: el primero irá desde las 11:50, mientras que la segunda sesión está prevista para las 16:05.

Los ensayos continuarán mañana, a las 11:55 y 15:30, y luego, desde las 16:10, se desarrollarán las tandas de clasificación.

El actual trazado fue construido en el 2012, e incorporado al año siguiente al calendario mundial de MotoGP. Con instalaciones de vanguardia y capacidad para 120.000 espectadores, desplazó a pistas legendarias como Daytona, Laguna Seca e Indianápolis.

Estados Unidos ha tenido grandes campeones como Kenny Roberts, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Rainey y Kevin Schwantz, quienes se encuentran entre los mejores pilotos de la historia del Grand Prix.

Corre Pedrosa

El español Dani Pedrosa (Honda Team) recibió ayer la aprobación médica y participará de los primeros entrenamientos en Estados Unidos. Luego de probar, decidirá si su muñeca derecha le permite disputar la carrera, en la que se ha subido al podio en 3 ocasiones.

El 3 veces campeón del mundo fue operado el pasado jueves, en Barcelona, de una fractura en el radio distal de su muñeca derecha, producto de la caída sufrida en la primera vuelta del Gran Premio de Argentina.

"Vamos a una pista difícil, y hasta que no me suba a la moto, no podré valorar en qué condiciones me encuentro. Lo que sí tengo claro es que vale la pena hacer el viaje e intentarlo", sostuvo Pedrosa.

El momento de la lesión de Pedrosa