Bochas: se juegan los desempates para el playoff

Tres partidos de Primera A serán determinantes esta noche para establecer el ordenamiento definitivo de los 8 mejores equipos de la fase regular del torneo Apertura de bochas por tercetos.

Con 9 unidades contabilizadas, al cabo de 11 fechas, 9 de Julio y Barrio Hospital disputarán, desde las 20:45, el cotejo que definirá al primero y segundo. Se medirán en el piso sintético de la cancha de Velocidad y Resistencia (Rondeau y Avellaneda).

En tanto, por el 5° y 6° puesto confrontarán La Armonía y El Puma en el rectángulo de tierra del club Olimpia (Castelli y Juan Molina).

Además, por el 8° puesto se medirán Río de la Plata y Talleres en el reducto de Independencia (Mendoza 450). El perdedor de este partido quedará afuera de los playoffs.

Una vez establecido el orden, el venidero lunes arrancará la disputa de eliminación directa al mejor de 3 cotejos con el sistema: 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°.

Reunión de clubes

En el club 9 de Julio tendrá lugar esta noche, desde las 20:30, una reunión con todos los delegados de las instituciones bahienses. Allí se abordarán los nuevos puntos introducidos en el reglamento de juego de las bochas.