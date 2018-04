Sin certezas sobre la llegada de la Policía Judicial a la ciudad

La diferencia de criterios entre la policía y los fiscales, los que algunas veces dificultan la investigación de graves hechos de inseguridad ocurridos en la ciudad, como por ejemplo el reciente homicidio de Agustina Bustos, hace cada vez más necesaria la puesta en marcha de la Policía Judicial.

Sin embargo, hasta el día de hoy la iniciativa en Bahía Blanca se encuentra en una etapa prematura, y de hecho no se concretó ninguna de las medidas anunciadas hace dos meses a La Nueva. por el doctor Francisco Pont Verges, secretario de Política Criminal de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En aquella ocasión el funcionario provincial adelantó que entre fines de ese mes y marzo se transferirían efectivos de la Policía Científica al nuevo organismo, pero por ahora nada de eso sucedió.

Según confirmó el fiscal general Juan Pablo Fernández, todavía no se destinó ningún agente de dicha fuerza para el inicio de actividades de la nueva dependencia, y tampoco se conocen precisiones sobre los laboratorios que utilizarán los detectives.

“Todavía no tengo noticias de la implementación de la Policía Judicial en nuestra ciudad y tampoco nos hemos reunido en la Procuración para abordar el tema”, manifestó el responsable del Ministerio Público en nuestra ciudad.

“Está en marcha, pero lo va manejando la Procuración. Lleva tiempo armarla (la estructura del nuevo organismo) en toda la provincia; no es algo que se pueda hacer de un día para el otro”, agregó.

Como se informara tiempo atrás, está previsto que en los próximos meses el Departamento Judicial Bahía Blanca forme parte de una de las pruebas piloto a nivel provincial.

La Policía Judicial, que se implementará de modo gradual, será una "rueda de auxilio" de los agentes fiscales para las causas más complejas.

Estará compuesta por un cuerpo de detectives (investigación de campo, testimonios y recolección de pruebas) y otro de peritos (investigación científica).

De esta forma, la escena del crimen estará a cargo de la Policía Judicial y no de la Bonaerense.

“Falta un tiempo para su puesta en marcha en Bahía Blanca, porque hay que transferir personal policial y armar laboratorios y una morgue. Esa transferencia todavía está en tratativas; hay que definir quiénes van a integrar la Policía Judicial”, afirmó.

“Hay muchos que quieren pasar (a la nueva fuerza) porque quieren ser funcionarios judiciales y no policiales, y me parece bien”, concluyó diciendo Fernández.