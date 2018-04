Carlos Adassus cuenta cómo fue su único gol en la Liga del Sur

Se acuerda de casi todo, tiene una memoria prodigiosa con sus 70 años a cuestas. Pero hay un detalle que sale de contexto para un hecho curioso de los tantos que figuran en la historia de la Liga el Sur.

"¿El gol a Tiro Federal en el '76? Me parece que lo hice de un rebote; no puedo recordarlo bien. Era un córner, la pelota quedó boyando y aparecí yo para pegarle. Eso sí, no se si entró arriba, abajo, contra un palo (risas)..."

Carlos Adassus tiene mucho para contar de aquella época, donde las canchas eran, en su mayoría, de tierra, no había ropa para entrenar y se practicaba 3 días a las semana: martes, miércoles y jueves.

