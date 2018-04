La chica que hace turbantes tuvo un encuentro con Juliana Awada en Olivos

La chica que empezó su emprendimiento de turbantes cuando le diagnosticaron cáncer tuvo hoy un encuentro con la primera dama, Juliana Awada, en la Quinta de Olivos.

"Se interesó mucho con mi historia. Cuando llegué ya sabía todo sobre mí. Le conté bien cómo había sido mi diagnóstico, el tratamiento y que este martes tuve mi última quimio", contó esta noche Carmela Bustelo a La Nueva.

"Me preguntó cómo surgió mi proyecto de Las Cholas y le encantó el mensaje que quiero dar de la importancia de hablar de estos temas, del cáncer, de lo fundamental que es hacerse los chequeos médicos dos veces por año mínimo y lo lindo que es que el turbante no sea una marca registrada de la enfermedad, sino un accesorio más que podamos usar todas", relató.

Su marca se llama Las Cholas por su apodo e hizo su primer Showroom en Bahía, donde vivió desde los 10 años hasta que se fue a Buenos Aires a estudiar Arquitectura.

Además, comentó que Awada le hizo un recorrido por la quinta y hasta la regaló una bolsa con verduras frescas.

"También hablamos de la importancia de comer sano, los buenos hábitos y tener una vida activa. Y lo más importante que rescato, que me dijo al final mientras que yo le halagaba lo diosa que es, me dijo que eso no es lo importante, sino que lo importante es ser buena persona y eso es lo que ella le trasmite a sus hijas", finalizó.

En Instagram, Carmela compartió una foto donde se la ve junto a la primera dama y confesó: "Cuando empecé con Las Cholas en una entrevista me preguntaron cuál era mi sueño. Respondí que tenía dos: tener mi propio local y que Juliana Awada use una chola. Hoy no solo pude regalarle mis turbantes, sino que tuve el honor de conocer a una mujer TAN humilde y generosa que lo más lindo que tiene (aunque no se discute lo diosa) es lo buena persona que es. Y, como siempre digo, eso es lo único que importa".