Atletismo: las Tres Villas tienen actividad con un torneo de pista y campo

La pista Armando Sensini del Complejo Polideportivo de las Tres Villas vuelve a tener actividad oficial este sábado, cuando se desarrolle un torneo de pista y campo.

El programa, que se iniciará a las 15, contará con la participación de las siguientes divisionales: categoría única (mínimo de 16 años), sub 20, sub 18, sub 16, sub 14, sub 12 y Promocionales.

Asistirán atletas de nuestra ciudad, Punta Alta, Coronel Suárez, Laprida y Tornquist.

La organización y fiscalización estará a cargo de la Asociación Bahiense de Atletismo y Círculo Bahiense de Jueces de Atletismo.