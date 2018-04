José Luis Clerc presentó su candidatura para las elecciones en la AAT

José Luis Clerc dio a conocer hoy su lista “La Nueva AAT”, que se presentará a las elecciones de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) el próximo 3 de mayo, y aseguró que siempre trabajó "en silencio", pero que ahora está "dispuesto a correr el riesgo".

"Yo siempre trabajé en silencio, con los chicos, con los viajes al interior, en un rol más de educador. Ahora me parece que es momento de apostar y arriesgar desde otro lado. Hoy la vida me pone ante la oportunidad de construir el tenis que siempre soñé, el que empecé a jugar hace 50 años", expresó Batata.

El ex jugador, que brilló en la década del 80 y llegó a ser número 4 del ranking mundial, apoya a la actual conducción de la AAT, aunque aclaró que "de asumir, me voy a hacer cargo de todo desde que asuma, aunque el balance del oficialismo ya fue aprobado por la Inspección General de Justicia".

"Me parece que debemos dedicarle más espacio al tenis femenino. Hay que darles más competencia para que las chicas no dejen de practicar a los 15 años como es la tendencia actual. También nos gustaría crear un circuito en simultáneo para el tenis con discapacidad. Quiero un deporte profesionalizado en todos sus niveles”, añadió Clerc, quien estuvo acompañado del actual capitán de Copa Davis, Daniel Orsanic.

Por último, sobre Juan Martín Del Potro, mejor tenista argentino de la actualidad y número 6 del ranking mundial, que se declaró neutral en la elección, Clerc opinó que "no me parece mal que se enfoque" en escalar posiciones en el ranking o que "sacrifique la Copa Davis". "Es más, me encantaría que Del Potro llegue a ser el N°1 del mundo", sostuvo.

Por su parte, Orsanic, cuya continuidad está en duda si gana la lista opositora que lidera Agustín Calleri, subrayó que "creo en la parte humana y en la idoneidad de cada uno de los que integran esta lista. Yo, además, pongo las manos en el fuego por la actual conducción, por la integridad de cada uno de los actuales directivos de la Asociación".

'La Nueva AAT', el espacio político encabezado por José Luis Clerc , tiene como vicepresidente 1° a Daniel Fidalgo (gerente de deportes de River), y como vice segundo a Diego Gutiérrez, director deportivo de la actual conducción.

El próximo 3 de mayo, en las instalaciones del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, la lista de Clerc competirá contra “Experiencia y Cambio”, la nómina liderada por Agustín Calleri, por las elecciones presidenciales en la Asociación Argentina de Tenis por un período de cuatro años. (Télam)