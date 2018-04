Qué dijo la Iglesia en la declaración sobre el aborto

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó hoy en una declaración que "ojalá podamos defender hasta tal punto los derechos humanos que no se los neguemos a los más débiles y vulnerables", en relación al debate sobre la despenalización del aborto, y propuso una "mirada amplia" sobre el tema que contemple "la vida amenazada de tantos argentinos que se debaten en la pobreza y la miseria".

Así lo afirmaron en un mensaje titulado “Proponemos una mirada amplia. Toda vida vale”, que fue difundido a la prensa durante la reunión de la asamblea plenaria de obispos reunida desde el lunes en la casa de retiros El Cenáculo-La Montonera de la localidad bonaerense de Pilar, presidida por el titular de la CEA, monseñor Oscar Ojea, y que concluyó este mediodía.

En el documento, los obispos reiteraron la postura de la Iglesia en contra de los proyectos de despenalización del aborto que se debaten en el marco de audiencias que comenzaron hace dos semanas en el Congreso luego de que el oficialismo propiciara su tratamiento.

En ese marco, piden a los legisladores que "se atrevan a soñar una Argentina más grande".

“Una Nación democrática, moderna y progresista, debe tener la capacidad, el ingenio y la creatividad, de buscar soluciones nuevas que resuelvan los problemas, sin necesidad de matar o ‘interrumpir’ vidas de seres humanos”, señala la declaración suscripta por un centenar de obispos de todo el país.

En ese marco, expresan: “¡Ojalá podamos defender hasta tal punto los derechos humanos, que no se los neguemos a los más débiles y vulnerables! Vale toda vida”.

“Aún hay mucho por hacer para acompañar y ayudar a las mujeres que viven un embarazo inesperado, en malas condiciones”, ya que “muchas de estas realidades tienen que ver con la pobreza no resuelta”, agregan los obispos en su mensaje.

“Esperamos que este debate nos permita dirigir la mirada de manera amplia a diversas situaciones que no deberíamos separar: la defensa del niño por nacer, el respeto a la mujer y el cuidado de su vida, el inmenso valor de la familia y la vida amenazada de tantos argentinos que se debaten en la pobreza y la miseria”, sostiene el Episcopado en su declaración, de una carilla.

A modo de autocrítica, los obispos indican que, “tanto la Iglesia como la sociedad, no hemos hecho lo suficiente al respecto y tampoco hemos acompañado de la mejor manera a las mujeres que han abortado en medio de sufrimientos y límites, y padecen en soledad las consecuencias de esta decisión”.

Tras citar palabras del papa Francisco en defensa del “inocente que no ha nacido y de los pobres que ya han nacido”, la CEA alienta a los legisladores a que “se atrevan a soñar una Argentina más grande, superadora de recetas de cuarenta años atrás y a que sean capaces de proponer leyes innovadoras que tutelen tanto la vida y los derechos de la madre como la vida y la dignidad del hijo”.

“Nos duele que algo tan grande y esencial como defender la vida nos pueda enfrentar o dividir todavía más. Este momento histórico nos exige luchar codo a codo por los más frágiles de nuestra querida Argentina”; concluye el texto difundido esta mañana.

Asimismo, agradece "de corazón a tantas ciudadanas y ciudadanos que, con sus testimonios, argumentos y acciones, se han destacado en estas últimas semanas como apasionados defensores de toda vida humana", y asegura que "ellos son los grandes protagonistas".

Por su parte, el presidente de la CEA, monseñor Oscar Ojea, sostuvo la necesidad de "revisar nuestro compromiso con los hermanos más necesitados" y expresó la "preocupación por la situación social", ante lo que señaló como un aumento en la cantidad de personas que concurren a los comedores de la Iglesia y los despidos.

"Todos aquellos que decimos que defendemos la vida tenemos que revisar nuestro compromiso con los hermanos más necesitados. Tenemos que pensar qué hacemos con aquellas mujeres que están con un embarazo con muchísimo riesgo social. Tenemos que pensar también cómo no excluimos. Queremos la vida del más débil pero también la vida de la madre débil", señaló Ojea en una declaración difundida a la prensa.

En otro orden, Ojea reveló que, durante las deliberaciones de esta semana, los obispos expresaron sus "preocupaciones" por la "cuestión social" que atraviesa el país, observada y analizada desde su lugar de "pastores".

"No somos técnicos, no somos políticos, sino desde nuestro lugar. Hemos escuchado al presidente de Cáritas decir que la gente en nuestros comedores aumenta en número. También algunos obispos han hablado de las situaciones de despido y de estar cerca de las familias que viven todas estas situaciones", explicó el presidente de la CEA.

Otros temas

El vicepresidente segundo del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, contó también que en las deliberaciones de los obispos "no estuvieron ajenos algunos temas que son cotidianos" como "la suba de las tarifas, el cese de algunos planes nacionales para los más pobres y también el cierre de algunos profesorados con el cambio consiguiente de planes educativos en relación con la educación superior".

"Todos estos temas los hemos querido asumir con la mirada de pastores, preocupados por el bien de nuestros jóvenes y de nuestros pobres"; indicó el obispo de La Rioja.

A su turno, el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, Mario Poli, sostuvo que, con la declaración difundida hoy, no se busca "condenar a nadie" sino "entrar en un diálogo razonable" y "abierto que no cause más divisiones entre los argentinos".

En ese marco, indicó que los obispos hicieron un "'mea culpa', porque también con una palabra del Papa queremos decir que hemos hecho poco por la protección de la mujer que atraviesa esta situación".

"Somos conscientes de que podemos hacer mucho más", aseveró. (NA)