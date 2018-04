Hubo un tiroteo en una escuela de Florida: al menos un herido y un detenido

Un joven estadounidense está acusado de causar un tiroteo en una escuela secundaria de Estados Unidos, donde al menos un chico resultó herido.

El ataque tuvo lugar en la ciudad de Ocala, en Florida, donde un sospechoso fue detenido, según indicó el canal CNN.

De acuerdo con lo informado, un estudiante resultó herido en uno de sus tobillos.

El padre de un alumno de la Forest High School contó al sitio Ocala.com que el tirador habría disparado contra la puerta de un aula, luego dejó caer su arma, huyó e intentó esconderse.

The scene at Forest High School in Ocala. One student wounded, another in custody after a shooting. Students are being searched and put on buses to First Baptist of Ocala for parent pickup. #Ocala @mycbs4 pic.twitter.com/DVARgywtgr