Así fue el casamiento de Dalma Maradona: famosos, menú, shows y souvenirs

Dalma Maradona, de 30 años, celebró el sábado pasado su casamiento con Andrés Caldarelli, de 31, tras cinco años de noviazgo.

Aunque todavía no se conocieron muchos detalles de la boda y tampoco una imagen de los recién casados, los compañeros de radio de la hija del Diez en Un Chino en FM Blue, repasaron la intimidad del festejo y aseguraron “Dalma quería venir”.

"La escuché múltiples veces decir a Dalma que no tomaba alcohol. Pero anoche cuando la vi tomando con nosotros... parece que la noche del casamiento es especial", bromeó Alejo Pérez Zarlenga.

Otro compañero, Santiago Maratea, sumó: "Hubo situaciones que dije 'Bien Dalma que no nos dejó entrar con los celulares'. Dije: 'Si grabo esto, se va al carajo todo...'".

"Fue una gran noche", definió Reich, quien contó que en la recepción los invitados eran recibidos por Claudia Villafañe y los padres de “Andrulo”, como llaman los amigos al marido de Dalma.

Los integrantes de Un chino coincidieron en que era "muy rica toda la comida: sándwich de molleja, pollo al curry, burrata e islas de asado, sushi y fiambres. Y foodtrucks de hamburguesas y panchos".

Además, destacaron que había para cada invitado un “kit antiresaca”.

"Estaba muy feliz Dalma. Fue súper familiar, súper íntimo. Toda familia de ellos dos, todo muy lindo", sostuvo el joven influencer.

En cuanto a los shows, tocó Damas Gratis, Luciano Pereyra quien también cantó el Ave María, y cerraron con cancionaes que eligió Dalma para su fiesta: "Entró al salón con Welcome to the jungle, de los Guns n' Roses y se acercó al altar con Somewhere over the rainbow".

Mirá el look de los famosos

Dalma y Claudia se encargaron de preparar los souvenirs junto a su profesor de alfarería, Nicolás Pottery: vasijas de cerámica con forma de corazón que venían con chocolates. (Clarín y La Nueva.)