La agenda deportiva del lunes no se toma feriado

Fútbol

**A las 19, en la continuidad de la 21ª fecha de la Superliga, Olimpo recibe en el Roberto Carminatti a Temperley (televisan TNT y TNT Sports). Desde las 21:15 cierran Godoy Cruz-Colón (por Fox Sports Premium).

**Por la B Nacional, juegan: Instituto-Almagro (a las 20, por 610/1610 de DirecTV) y Aldosivi-Villa Dálmine (a las 21:05, por TyC Sports).

Básquetbol

**Desde las 19:30, por la tercera fecha del torneo de Primera de la ABB, se enfrentan: Estudiantes-Bahiense del Norte, Pueyrredón-Leandro N. Alem, Liniers-Olimpo, San Lorenzo-El Nacional, Villa Mitre-Napostá y Estrella-9 de Julio.

Golf

**Se juega en el Club de Golf Palihue un torneo a 18 hoyos medal play denominado Malvinas. Además, hay actividad en el Club de Campo Pago Chico y en el Golf Club Sierra de la Ventana.

**El bahiense Juan Iturra (Flagler College) se presenta en el golf universitario en el torneo llamado The battle at the shores, que se juega en Miami. A su vez, la rionegrina Ayelen Irizar (Campbell) juega el Charleston Invitational, en Mount Pleasant.