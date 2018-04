Una fecha que conmueve

Hoy es 2 de abril. Una fecha que ha quedado grabada a fuego en nuestro país.

Han pasado 36 años desde aquella jornada que despertó a los argentinos con la inesperada novedad de que las fuerzas armadas habían tomado las islas Malvinas, poniendo punto final a la usurpación de Gran Bretaña.

El tiempo transcurrido ha permitido superar en parte la penosa etapa de “desmalvinización”, cuando, en una postura completamente injusta e inadecuada, se pretendió ocultar lo ocurrido, disfrazar y hasta evitar que el conflicto fuese reconocido como tal.

Miles de veteranos vagaron durante muchos años como parte de una sociedad que les daba la espalda, que ignoraba sus reclamos y necesidades, que les hacía entender que no había lugar para ellos, como si fuesen responsables de la decisión de un gobierno de facto.

El conflicto de Malvinas duró 73 días, entre la algarabía de aquel desembarco, avalado por una eufórica multitud que llenó la mítica plaza de Mayo, hasta el 14 de junio, en que las fuerzas armadas británicas recuperaron el archipiélago.

El enfrentamiento costó la vida de 907 personas, 649 de ellas argentinos. De ese total, 143 fueron soldados, de 18 años, provenientes de varias provincias, casi sin instrucción, casi sin comida, casi sin abrigo. No fueron menos valientes los que regresaron al continente, con heridas de todo tipo.

Las cosas han cambiado en el tiempo. Hoy un veterano de Malvinas es un héroe. Cualquier persona, de cualquier generación, lo sabe y lo reconoce. No hay una mirada de condena sino de agradecimiento y respeto. Poco a poco se ha encendido cada una de las luces que se apagaron en su regreso en 1982.

Bahía Blanca no es una ciudad más en la historia de esta guerra. Muchos de sus hijos fueron partícipes activos. Muchos de los veteranos caminan entre nosotros cada día, por las calles de la ciudad.

Son testimonios cercanos de aquellos hechos, son héroes que siguen mereciendo (y necesitando) esa valoración.

Es posible que el Estado deba continuar mejorando políticas para brindarles la imprescindible contención. Como reconoce de por vida a quienes ocuparon una función pública a veces por unos pocos días.

Estos hombres han tenido una actuación ante la cual sólo cabe una enorme gratitud.