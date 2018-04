Un anecdotario sobre las islas Malvinas, en la Feria Internacional del Libro

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

En la próxima Feria Internacional Libro que se realizará en La Rural, el capitán de navío retirado Rafael Gustavo Molini presentará un anecdotario de Malvinas, especialmente los días 5 y 6 de mayo, en el pabellón amarillo.

"Me destaco en su persecución" es el título de la obra. Contiene unas 200 páginas con fotografías.

El prólogo fue realizado por el periodista Nicolas Kasanzeu. La editorial es Grupo Argentinidad.

"Mucha gente me pidió que escribiera sobre Malvinas. Contiene anécdotas de orden personal y del buque a mi mando: el transporte `Forrest´, de procedencia inglesa", manifestó el ex comandante de la embarcación a "La Nueva.".

"Fue tripulado totalmente por argentinos durante la guerra. Navegó dos mil millas y efectuó todo tipo de tareas en las islas Malvinas",

El ex marino dijo que la embarcación realizó tareas logísticas llevando víveres, municiones, combustible, armamento y personal a todos los puestos que la Argentina había cubierto en las islas.

"El buque desarrolló también tareas de búsqueda, rescate y de patrulla. Realizó, además, trabajos de minado y de guía de los buques hospital en los campos minados. Entabló, en alguna oportunidad, un combate con unidades aéreas".

Dijo que el "Forrest" tiene 150 toneladas y 26-27 metros de eslora.

"La interesante capacidad de carga y el adecuado calado le permitía su ingreso en todos lados para realizar nuestros abastecimientos".

Expresó que en la actualidad el buque fue comprado por los chilenos.

"Navega como `El Forrest`. Es un buque de pasajeros en los canales fueguinos y chilenos. Fue readecuado".

Recordó que en libros anteriores se habló mucho del "Forrest".

"En esta publicación hay anécdotas mías --del comandante-- y del resto de la tripulación".

Adelantó que la idea es presentar el libro luego en la ciudad de Bahía Blanca y oportunamente en Punta Alta.

"El objetivo es colaborar para seguir manteniendo viva la famosa llama de Malvinas", puntualizó.

Manifestó que evidentemente está clarísimo que el pueblo argentino está recapacitando y valorando de una manera más importante y más seria a los argentinos que en ese momento combatieron.

"Independientemente de quién y cómo se tomaron las decisiones políticas y profesionales, el pueblo está empezando a apreciar y a tener más conocimiento de que en la guerra no se hizo todo mal. Se hicieron muchas cosas bien y muchas tuvieron un valor inestimable".

"Muchos veteranos de guerra están recibiendo un mimo de la población que hasta ahora no había sucedido", expresó el veterano de guerra puntaltense.