Intendentes bahienses

por Mario Minervino

Hace 40 años, en abril de 1978, el intendente municipal Víctor Julio Mario Puente realizó un acto homenaje a los ex intendentes y comisionados del partido.

No era un mes más aquel en Bahía Blanca: la ciudad cumplía 150 años, dando lugar a festejos acordes a tan significativo aniversario. Uno de ellos, particular por sus formas, fue la decisión del jefe comunal de agasajar a aquellos ciudadanos que hubiesen ocupado la jefatura comunal.

Claro, los tiempos políticos eran otros y quienes ocuparon el sillón de Bordeu se habían sucedido con períodos que a veces no superaron unos pocos meses. Aquella cita tuvo resultados satisfactorios, pues llegaron inclusive ex mandatarios residentes en otras tierras.

En el despacho de Alsina 65 se reunieron 13 ex mandatarios: Juan Molinuevo, Santiago Bergé Vila, Rafael Laplaza, José Aralda, Norberto Arecco, Carlos Poncio de la Sota, Luis Harrington, Manuel Vallés, Alberto Lammirato, Federico Baeza, Luis María Esandi, Mario Monacelli Erquiaga y Eugenio Martínez. Ausentes con aviso, Santiago Cenoz y Gustavo Perramón Pearson. De todos ellos, apenas seis ejercieron en régimenes democráticos; el resto fue designado mediante decretos de la Provincia.

A cada uno, se le entregó un escudo de Bahía Blanca, con el respectivo nombre. Los homenajeados ensayaron algunas palabras.

“Este gesto es el inicio de una nueva era de paz”, señaló Bergé Vila. “Es un gesto magnífico”, agregó el ingeniero civil Norberto Arecco, dos veces intendente electo.

Quince exjefes comunales reunidos en la Municipalidad, en abril de 1978. De repetirse este año una intención similar, se celebran 190 años de la fundación, habría cinco personas para convocar: Juan Carlos Cabirón, Jaime Linares, Rodolfo Lopes, Cristian Breitenstein y Gustavo Bevilacqua.