Donald Trump urge a México frenar la "caravana" migratoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que el programa DACA, que protege a miles de jóvenes indocumentados de la deportación, está "muerto", al tiempo que urgió a México a frenar sus "caravanas" de emigrantes hacia territorio estadounidense.

"DACA está muerto porque a los demócratas no les importa o no quisieron actuar. Ya no funciona. Debemos construir el Muro y asegurar nuestras fronteras con legislación adecuada. ¡Los demócratas quieren que no haya fronteras, y de ahí las drogas y el crimen!", sentenció Trump en su cuenta de Twitter.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!