Soberanía política, independencia económica y justicia social

Por SPIQPyA

"Esta es una causa vigente de todos los ciudadanos del pueblo argentino".

"Nuestra generación fue teñida en su momento y nos marco a fuego, algunos lo vivimos con una edad en la que los recuerdos aun están frescos y otros por haber participado de manera directa. Algunos veteranos trabajan con nosotros, y todos los argentinos sentimos y recordamos muy intensamente, estas jornadas llenas de emociones y tristezas", plantea Julio Leguizamón, Secretario General del Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca.

Hace 36 años el 2 de Abril de 1982 recuperábamos las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, levantando el derecho irrenunciable a que nuestra bandera nacional esté presente sobre todo el Atlántico Sur.

Los recursos naturales de las islas y toda la zona, así como su proyección a la Antártida, incluyen petróleo, gas, pesca y minerales de todo tipo, tienen un gran valor para la supervivencia de nuestro país y por su envergadura, para toda la humanidad. No menos importante es el paso interoceánico que en los últimos tiempos acrecentó su valor, por ser uno de los lugares principales por donde pasa el comercio y el transporte con buques de gran escala a nivel mundial.

Si a esto le sumamos la apropiación indebida en mano de los ingleses de cerca de 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio argentino que incluyen el sector antártico, podemos entender el por qué de la existencia de la más poderosa base militar Ingresa (Mount Pleasant), en nuestras islas Malvinas, equipada con los elementos de última generación a 13.000 km de distancia del Reino Unido.

Los honramos y reivindicamos

En los 649 argentinos que dieron su vida quedando en custodia de nuestras Malvinas y aguas del Atlántico Sur; en los 323 que murieron el 2 de mayo con el ataque y hundimiento del ARA General Belgrano; en los más de 400 que volvieron y no pudiendo esperar, llegaron al suicidio; en todos ellos se ejemplifica la más gigantesca decadencia, de un estado que promovió la desmalvinización desde el principio, demostrada claramente, al recibir sin ningún tipo de honores, ni cuidados, ni atención a los soldados que volvieron al final de la guerra de Malvinas y a los tripulantes sobrevivientes del crucero ARA General Belgrano.

Los veteranos y ex combatientes de Malvinas, lucharon y luchan incansablemente por su verdadero reconocimiento, los distintos gobiernos que se sucedieron, con algunas diferencias, mantuvieron una política sin el reconocimiento debido a los Veteranos de Guerra de Malvinas. Y como ellos mismos plantean, cada logro ha sido con mucho esfuerzo y lucha. La larga lista de suicidios posteriores a su regreso, reafirma y da cuenta de la profundidad de esto.

La desmalvinización al dejar abandonados a su suerte y sin reconocimiento a los que enfrentaron de manera directa al usurpador de nuestra Soberanía en Malvinas, es una de las formas de ocultar el verdadero valor que encierra ser protagonistas de esta lucha. Es una de las formas de ocultar en los hechos, el verdadero valor de la soberanía nacional.

Soberanía e Independencia

El 2 de abril cuando decimos soberanía, hablamos no solo de la independencia para tomar decisiones en nuestro país, hablamos de la autonomía para desarrollarnos, para producir, para disponer de nuestros recursos ya sea en el petróleo y gas, en nuestro suelo, en la pesca, en la energía y en la infinita riqueza con la que disponemos en todo el territorio nacional.

La soberanía es una de las condiciones para poder producir lo necesario para lograr la felicidad plena o por lo menos cubrir ampliamente las demandas de una sociedad como la nuestra.

Cuando no podemos disponer de nuestros recursos básicos que están en nuestro propio suelo, ya sea en las islas o en el continente, no podemos producir nuestras propias riquezas. Nuestra industria esta apropiada por grandes grupos económicos y no podemos disponer de nuestras tierras (más de 17 millones de hectáreas, en manos extranjeras). Entonces podemos asegurar que no tenemos autonomía para decidir ni lo que se produce, ni como se produce, ni para quien producimos.

Es claro, sin soberanía ni autonomía para decidir, difícilmente se pueda orientar una política de pleno empleo y producción. Mucho menos hablar de un desarrollo industrial independiente de nuestro país. Sencillamente porque no disponemos de esto y otros los disponen por nosotros.

Solo nos limitamos a vender materia prima, repitiendo un esquema oscuro de nuestra historia y donde el comprador decide todo.

Lejos, muy lejos de lo que practicaron San Martín, Belgrano, Moreno o Güemes sobre nuestra independencia.

Los veteranos

Conversando con trabajadores veteranos, en su testimonio, nos transmiten que existe un importante reconocimiento de parte del pueblo argentino, pero no de parte de los distintos gobiernos.

Si hay un sector que estuvo de nuestro lado siempre fue la gente, la familia. Sin embargo, aquel hecho histórico, entre el 2 de abril y el 14 de junio, marca un antes y un después en la actitud de la gente, ya que muchos se aislaron de esa responsabilidad, nosotros sufrimos esa condena social y la del Estado, fundamentalmente.

Rescatamos por sobre todas las cosas el valor y la entereza del soldado argentino, aquel soldado que murió, que estaba defendiendo su patria y su territorio. Ese soldado que dejó su cuerpo en Malvinas es el compromiso mayor que nosotros tenemos para no abandonar la idea de que las Malvinas son nuestras.

Algo fundamental es que haya una política de estado que no la hubo. No la hubo desde el año ‘82 a la fecha. La política de Estado no significa solamente el beneficio para el veterano de guerra, sino que es una política de estado y de soberanía nacional.

En la vigilia que se hace todos los años en Cuyo y La Falda, esperando el 2 de Abril, recuerdo que las palabras soberanía e independencia cerraron el acto y me emocioné como el primer día.

En esa misma plaza retratamos las imágenes que rodean al monumento de mármol y acero que evoca a los 15 bahienses caídos en combate como parte de los 649 y no dejamos de recordar que el hundimiento del ARA General Belgrano se produjo el domingo 2 de mayo de 1982, durante la Guerra de las Malvinas, a consecuencia del ataque del submarino nuclear británico HMS Conqueror. El ataque causó la muerte de 323 argentinos.

Desde la firma de los Acuerdos de Madrid I y II y el Tratado de Londres en 1989 y 1990 ningún gobierno siquiera intentó anularlos; Hay que pedirles permiso a los ingleses hasta para equipar a nuestras propias Fuerzas Armadas.