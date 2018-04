Hugo Correa: "Para mí es un orgullo representar al Sindicato"

“Trabajo desde las 7 y luego, en muchos casos, voy a entrenar hasta las 22. Si los tiempos no dan, trabajo en mi casa con una bicicleta fija y al otro día vuelvo a arrancar a las 5. Los fines de semana con José me entreno desde la mañana hasta las 14 o 15 y muchas veces como en el gimnasio”, detalla.

Para Hugo, “representar al sindicato es un orgullo, me siento parte de él y sin su apoyo y el de mis compañeros no sería posible. Cada día que me levanto a entrenar y trabajar no puedo dejar de pensar en la gloriosa lucha que libramos con el sindicato, que permitió recuperar el puesto de trabajo de las 25 familias”, apunta.

“Hoy sería imposible este esfuerzo sin trabajo, porque representa un gasto importante”, agrega.

Hugo valora “el cambio que significó haber duplicado el sueldo después del paro del 8 de Julio del 2009 y mejorar las condiciones de trabajo”.

“No digo esto para quedar bien, sino que simplemente viví el momento del sindicato débil y hoy si trabajaría en esas condiciones esto no lo podría hacer. No tenía vida, laburaba de lunes a lunes, con poco descanso, y no nos alcanzaba para llegar a fin de mes”, recuerda.

“Los que tenemos años en Ollearis lo vivimos todos. Nos amenazaban con el despido permanentemente, llegando a estar 3 años con los contrato. Hoy con los convenios vigentes, somos personas que tenemos hasta la obra social que no teníamos”.

“Reivindico el peso del sindicato y de Guillermo, mi delegado, que nunca termina su día de trabajo en la empresa, porque siempre tiene que seguir cada tema de cualquiera de nosotros”, cerró.