Video: el enojo de Nicole Neumann con Pampita por exponer a sus hijas

Nicole Neumann se mostró enojada por la actitud de Pampita, quien sacó al aire a sus hijas de 3, 7 y 9 años junto a su expareja Fabián Cubero.

Todo ocurrió en el programa de Pampita, en el que estuvo como invitada Mica Viciconte, actual novia del futbolista.

Pampita se comunicó telefónicamente con Cubero mientras su novia estaba en el piso. Y las nenas saludaron a la novia de su papá.

Luego, Federico Bal, que es panelista del programa, le hizo una pregunta insólita a Mica. Primero le nombró a tres personas: Flor Vigna, Pampita y Nicole. Y luego hizo que eligiera una para tomar un café, otra para hacer un trío y otra para matar. Ella eligió matar a Nicole.

Por eso, en el programa Cortá por Lozano, Nicole se mostró muy enojada.

"Ayer parecía casi que estaba invitada yo, así que voy a ir a cobrar un bolo, algo. Hay ciertos personajes que el único contenido que tienen es estar hablando de mí, sobre todo de la vida privada, que es espantoso, sobre todo cuando hay hijos en el medio", dijo.

Y destrozó a Pampita: "Hay una señora que se hace la moralista y estamos hablando de una persona que no sé si se olvida ella, como toda la gente, para empezar que quedó embarazada de un hombre estando casada con otro. No solo infidelidad, no nos cuidamos, hacemos todo pésimo pésimo pésimo. Y después estamos juzgando haciéndonos la señora mamá. Partamos de una base... Más papista que el Papa, ¿no?".

"Segundo programa y ya estamos ahí con Nicole, de vuelta", siguió. Y criticó que se pusiera al aire a menores en un programa en el que se habló de sexo y de "matar a la madre", en referencia a la pregunta que Bal le hizo a Viciconte.

Además culpó a Cubero por la actitud: "Cuando una persona no puede entrar en razón, no hay forma. Es imposible hablar con él, ya no intento hablar nada".

Antes del descargo, Nicole había dado like en Instagram a varios comentarios que criticaban a Pampita. (TN y La Nueva.)