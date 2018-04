“Me da alegría y motivación para seguir adelante”, dijo Bolmaro

Por Ricardo Sbrana / rsbrana@lanueva.com

Con 10 minutos productivos en el último compromiso, Leandro Bolmaro se reincorporó a la rotación de Bahía Basket en la Liga Nacional.

Este escolta, de 1m98 y 17 años, aportó 4 puntos, 2 rebotes, una asistencia y 2 recuperos en la victoria de Bahía frente a Estudiantes de Concordia (89-55).

Bolmaro se había perdido los últimos 8 partidos con el plantel superior -también los últimos 3 en Liga de Desarrollo- por los campus a los que concurrió invitado en Estados Unidos.

Su última incursión en suelo NBA fue para formar parte del partido Nike Hoops Summit, en el que un combinado de promesas juveniles de Estados Unidos se enfrenta en un partido amistoso con el Equipo Mundial. Que en la edición 2018 quedó para los extranjeros por 89-76.

“Fue una experiencia que todavía no la puedo creer mucho... Je, haber estado entre los 12 mejores del mundo Sub 19 me da mucha alegría y motivación para seguir adelante, con todo el cuerpo técnico de Bahía que siempre me apoya”, le dijo Bolmaro a La Nueva.

Además del partido, que se disputó en Portland, Oregon, también hubo ejercicios de perfeccionamiento para los basquetbolistas extranjeros.

“Todos los días fueron muy intensos, parecidos a lo que entrenamos acá con Bahía. Idas, vueltas, corriendo siempre, al máximo, y me fue bien. El técnico me corrigió un par de cosas que acá también me dijeron, que tiene que ver con la mecánica de tiro (de tres), no tengo que bajar tanto la pelota. Me ayudaron a corregir. Después, en el partido por suerte me tocó meter los dos triples que tiré”, afirmó Bolmaro.

El encuentro ante el combinado de EE.UU se jugó en el Moda Center, la localía de Portland Trail Blazers de la NBA.

“Estoy muy contento porque jugamos en una cancha NBA, los Portland, estaba llena de gente. Eso me puso muy contento. No estaba nervioso ni nada. Me sentí muy cómodo y bien”, agregó Leandro.

Final del Nike #HoopSummit. La selección del mundo le ganó 89-76 a la de EEUU. Buen aporte de Leandro Bolmaro (clave en el último cuarto) en sus 10 minutos en cancha: 6 pts (2/2 en triples) +8 en el +/-. pic.twitter.com/xYVpw85gQt — Diego A. García (@Diego2120) 14 de abril de 2018

Bolmaro también participó en los campus Básquetbol Sin Fronteras, en Las Vegas Classics y previo al Hoops Summit en el Next Generation Showcase de San Antonio, todos en mayor o menor medida relacionados a la NBA. Lo que habla, también, del potencial de este jugador nacido en Las Varillas, Córdoba.

Por otra parte, es importante destacar que con la inclusión de Bolmaro en el Equipo Mundial se produjo el regreso de un argentino al Nike Hoops Summit después de 5 años, cuando Gabriel Deck participó en 2013 (el tresarroyense Máximo Fjellerup intervino en el Jordan Brand Classic).

Previamente hubo sí mayor afluencia de jugadores de nuestro país: Marcos Delía (2012), Mateo Gaynor y Matías Nocedal (2009), Diego Gerbaudo (2008), Luis Scola (1998), Lucas Victoriano (1997), Leandro Palladino (1996) y Fabricio Oberto (1995).