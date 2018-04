Camino al juicio oral, Gustavo Cordera pide ampliar su indagatoria

El cantante Gustavo Cordera, que está camino al juicio oral por haber dicho que hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo, le pidió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral ampliar su declaración indagatoria.

Según confirmaron fuentes judiciales a la agencia NA, el juez Canicoba Corral le pidió al fiscal del caso Ramiro González que efectúe el requerimiento de elevación a juicio por incitación a la violencia y por cometer actos discriminatorios, luego de que los nuevos abogados de Cordera desistieran de la probation.

Paralelamente, el músico pidió ampliar su declaración indagatoria. Cordera presentó ante la justicia a sus nuevos defensores, el estudio jurídico de Fernando Burlando, y también parece haber un cambio de estrategia: en principio pidieron desistir de la probation con la consecuente realización de tareas comunitarias y así ir a juicio oral y público.

Semanas atrás, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento por el delito de incitación a la violencia colectiva y el embargo de 500 mil pesos que en primera instancia le había fijado el juez Canicoba Corral.

Incluso, el Tribunal había anulado la audiencia por la cual se había fijado la alternativa de la probation al considerar que el juez no convocó a todas las víctimas para ser escuchadas.

Pero ahora la defensa de Cordera desiste de la probation y apuesta a ir al juicio, motivo por el cual el magistrado corrió traslado al fiscal del caso para que este evalúe si la causa está para ir a debate oral o si queda alguna medida previa pendiente.

Lo que pasó

"Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas y necesitan tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tiene culpa y porque no quieren tener sexo libremente", había dicho Cordera en una charla para estudiantes de periodismo en agosto del año pasado.

En esa oportunidad, el cantante manifestó sobre las mujeres: "Necesitan y quieren jugar a eso, a mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí, hay tipos que sí les gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos".

Tras eso recibió varias denuncias por incitación a la violencia de género y él se defendió argumentando que usó esas expresiones para despertar interés en la charla.

Para la Justicia, Cordera "pone a las mujeres en una posición en el que por el sólo hecho de serlo se encuentran incapacitadas para poder decidir libremente respecto de su vida sexual".

En su fallo, los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero remarcaron que Cordera tuvo una actitud de "descrédito con respecto a los derechos y dignidad de las mujeres y niñas".

En marzo último, el excantante del grupo Bersuit Vergarabat presentó un escrito ante la Justicia donde explicó que sus dichos fueron malinterpretados y que "seguramente" no transmitió bien su mensaje cuando declaró que "hay mujeres que necesitan ser violadas".

"No he cometido ningún delito, seguramente no transmití bien mi mensaje porque no fue comprendido", aseguró en su descargo ante el juez Canicoba Corral.

Según explicó, en la charla intentó tener la atención de los alumnos de periodismo de TEA. "Decidí hacer uso de la misma mecánica que utilizo para componer mi música: la provocación", explicó. El músico aseguró que con su mensaje "había conseguido que los alumnos realmente se involucraran en un debate".

En ese sentido, expuso que previamente los alumnos estaban en un profundo letargo y que habían tocado otros temas como la droga pero sin que despertara el interés como lo hizo luego de introducirse en el tema sexual. "Mis dichos pudieron haber causado estupor pero no produjeron alarma colectiva", afirmó.