Chechu Bonelli quiso volver a sentirse "natural" y se sacó las prótesis

La modelo Chechu Bonelli contó en una entrevista televisiva que se sacó las prótesis para volver a sentirse "natural".

La mujer de Darío Cvitanich confesó su decisión en Vino para vos, el programa que conduce Tomás Dente en KZO.

Estaba hablando sobre el profundo amor que la une a su papá Juan Carlos, su gran sostén tras la muerte de su madre María del Carmen, cuando reveló los detalles de la cirugía, desconocida hasta ese entonces.

"Mi papá ha ocupado el rol de mujer. Hace poco tomé la decisión de volver a ser natural. Estaba operada de las mamás y un día dije 'basta, no quiero tener más nada que sea ajeno a mi cuerpo'. Él estuvo ahí conmigo todo el tiempo, me curó, me acompañaba a ir al baño. Me conoce entera. Siempre me acompañó en todas las decisiones", aseguró.

Chechu, mamá de dos nenas, compartió en las redes sociales fotos de su actualidad.