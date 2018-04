Aseguran que la semana próxima llegan más vacunas antigripales; se habían agotado en 6 días

El Municipio informó que para la próxima semana esperan una nueva entrega de vacunas antigripales, tras haberse agotado las casi 3.000 dosis que Región Sanitaria I envió a Coronel Rosales, entre el inicio de la campaña el 9 de abril y el pasado lunes 16.

"Es una cantidad histórica en tan pocos días y no tenemos más vacunas", dijo el secretario de Salud, Carlos Gabbarini.

Las dosis se aplican de manera gratuita a personas mayores de 65 años, embarazadas, puérperas, niños de 6 meses a 2 años y personas con enfermedades crónicas. La atención es sin turnos, en el Hospital Municipal Eva Perón, los 11 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y los centros de vacunación de la base naval Puerto Belgrano.

"Fue decisión nuestra que la vacuna fuera para todo el mundo, tenga o no cobertura social. Por ejemplo, sucedió que una enorme mayoría de la población de riesgo tiene PAMI y nosotros los vacunamos también, a pesar de que las vacunas antigripales que debe enviar PAMI aún no han llegado. Este es uno de los motivos por los que se acrecentó la demanda, pero no vamos a dejar a nadie de la población de riesgo sin vacunar". aseguró Gabbarini.

En ese mismo sentido, el secretario contó que "normalmente, la vacunación empieza en abril y la aplicación de dosis se distribuye casi equitativamente entre abril y mayo", pero que a diferencia de años anteriores "este año la demanda se sobrecargó en abril y en 6 días se agotaron las vacunas".

Gabbarini garantizó que "la cantidad de vacunas que vamos a recibir va a ser suficiente para cubrir la demanda de toda la población". (La Nueva.)