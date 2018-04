Villa Mitre comienza la era de los playoffs en el Torneo Federal

La etapa más atractiva del Torneo Federal de Básquetbol comenzará esta noche para Villa Mitre, al dar inicio a los playoffs de Conferencias.

El tricolor fue el mejor de su División, por lo que se salteó la fase de Reclasificación y tendrá a las 21 su salto inicial en los juegos eliminatorios.

En ese sentido, recibirá a Cipolletti por el primer punto de una serie pactada al mejor de cinco encuentro.

Carlos Herrera y Lucas Bianco serán los encargados de impartir justicia hoy, en el José Martínez.

La principal novedad radica en la incorporación de Valentín Garello al tricolor, como reemplazo temporario de Franco Amigo, quien debió ser intervenido por la rotura de meniscos de la rodilla derecha.

Garello es un alero con pasos por Boca Juniors y Oberá, y de reciente escala en Cinco Saltos; es decir, enfrentó a Villa Mitre durante la fase regular.

El rosarino arribó anoche a nuestra ciudad, aunque se estima que será difícil habilitarlo para que esté presente esta noche.

Garello promedió 12,8 puntos, 3,6 rebotes, 1,4 asistencias y 26,6 minutos en los 23 partidos (fue inicial en 19) que defendió la camiseta de Cinco Saltos.

Tal como adelantáramos, Cipolletti es dirigido por Maximiliano Rubio, ex asistente de Juan Andrés García en El Nacional Monte Hermoso (temporada 2008-09). Entre otros, cuenta con el alero Francisco Hoffmann (ex El Nacional), el escolta Sebastián Farías (ex El Nacional), el ala-centro Sebastián Godoy (ex Centro Español, Unión de Santa Fe y Echagüe) y Paolo Casale (ex Barracas y Liniers, entre otros).

La serie continuará el viernes, también en el José Martínez; mientras que el martes 24 y jueves 26, este último de ser necesario, la misma se trasladará a Cipolletti.

Si la llave quedara igualada 2-2, el quinto punto se jugará en nuestra ciudad el venidero domingo 29.

De avanzar, Villa Mitre se medirá con el ganador de Belgrano de San Nicolás y Sol de Mayo de Viedma en el segundo cruce de playoffs de Conferencia, también pactado al mejor de cinco encuentros.

En tanto, la siguiente etapa, denominada Fase Nacional y dividida en cuartos de final, semifinales y final, ya integrará a equipos de la Conferencia Norte.

Recordamos que el TFB regala dos ascensos a la Liga Argentina.

Antecedentes

Villa Mitre y Cipolletti se enfrentaron dos veces esta temporada.

La primera vez fue el 24 de noviembre de 2017, cuando el tricolor aún contaba con Fabián Sahdi. El equipo de Ariel Ugolini se impuso por 110 a 82 con 22 puntos de Matías Monteoliva.

En Cipolletti, en tanto, el albinegro se impuso por 91 a 81 en pasado 23 de marzo, pese a los 21 tantos de Federico Harina.

Cómo llegan

Villa Mitre fue el líder de la División Patagonia, con registro de 17 partidos ganados y 7 derrotas.

Cipolletti, por su parte, acabó en la 7ª colocación (11-13) y en la Reclasificación superó a Independiente de Neuquén 3-2 tras imponerse como visitante en el quinto juego por 82 a 79.

Arrancan casi todos

Esta noche también se jugarán los primeros puntos de seis llaves de la Conferencia Sur.

Se medirán: Racing de Chivilcoy-Pedro Echagüe (21), Lanús-Pte.Derqui (21), River Plate-Unión Vecinal (21), Belgrano de San Nicolás-Sol de Mayo (21), Ferro de Madryn-Argentino de Pergamino (21:30) y Pérfora de Plaza Huincul-Zárate Basket (22, con presencia del juez Sebastián Giannino).

Mientras que Racing Club-Estudiantil Porteño dará inicio el viernes.