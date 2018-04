Golf: Ayelén Irizar, la rionegrina tricampeona en Estados Unidos

La golfista rionegrina Ayelén Irizar se adueñó el pasado fin de semana del Campeonato de la Conferencia Big South de la NCAA junto a sus compañeras de equipo de golf de la Universidad de Campbell en Carolina del Norte (Estados Unidos).

El torneo se realizó en Ninety Six, una localidad de Carolina del Sur.

Campbell totalizó 877 golpes (+13) que le permitió ocupar con mucha holgura el primer lugar de la clasificación. En su labor personal, Ayi sumó 226 tiros (+10) y terminó octava.

"Vivir experiencia universitaria es una de las mejores decisiones que he tomado. Porque no sólo me dio la oportunidad de estudiar, sino que también jugar al golf. Todo fue un desafío, pero que valió la pena porque irte a otro país te hace crecer como jugador y persona, te da fortaleza mental", expresó Irizar.

Con este éxito, consiguieron clasificar al próximo Campeonato Regional (sede a confirmar), donde compiten 12 equipos, de los cuales 6 se clasifican añ Campeonato Nacional Universitario.

Fin de temporara para Iturra

El golfista bahiense Juan Ignacio Iturra, quien estudia y representa a Flagler College, cerró el pasado fin de semana su temporada en el golf universitario de Estados Unidos.

El equipo, que no llegó a clasificar a los regionales, finalizó su año competitivo disputando un certamen en sus instalaciones (San Agustín, Florida), denominado Peach Belt Conference Championship.

“Lamentablemente no tuvimos una buena temporada este año. Perdimos buenos jugadores porque se graduaron, y justo se dio que mucho de los chicos que nos quedamos no pudimos llegar a nuestro mejor nivel, sobre todo en la segunda parte del calendario”, analizó Iturra.

“En lo personal estoy contento porque fue mi mejor temporada desde que estoy acá, obteniendo mi primera victoria en college. Estoy contento y triste al mismo tiempo por no poder llegar a los regionales o nacionales con el equipo”, concluyó.