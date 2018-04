Declararon en la fiscalía las dos víctimas del Clan Benítez

Las dos chicas que permanecieron cautivas durante largo tiempo en una vivienda de calle Güemes al 3.700 declararon en las últimas horas en la fiscalía.

Se trata de Aldana García y Andrea Santa Cruz, quienes se presentaron ante el fiscal Jorge Viego luego que los médicos y psicólogos que las asistieron confirmaron que se encontraban en condiciones de relatar lo ocurrido.

Por el caso se encuentran detenidos Fernando y Gonzalo Benítez, y su madre Nélida Esther Llanos.

Fuentes judiciales indicaron que los testimonios son de importancia para la investigación, ya que a partir de ellos el fiscal podrá determinar qué delitos le imputa a cada uno de los sospechosos.

"Realmente ahora tenemos un primer y gran acercamiento de lo que ha acontencido dentro de ese inmueble", señaló el vocero.

Días atrás, y luego de recibir el alta médica, García dijo "me acuerdo y no me puedo dormir, me pasa casi todas las noches".

La joven contó que logró escapar una mañana en la que aprovechó que nadie la vigilaba para irse, hasta que llegó con su padrastro. En ese momento se desvaneció y despertó en el Hospital Penna tras ser atendida por un derrame cerebral, golpes en todo el cuerpo y mordeduras de perro y humano.

En su relato, la otra víctima Andrea Santa Cruz, de 23 años, apareció el 9 de enero, se presentó como una exnovia de Fernando que iba a buscar sus cosas, pero ya no se pudo ir.