La Jam Histórica presenta guitarrista

La Jam Histórica está afincada en Corrientes 123 y reúne desde hace tres temporadas a los músicos más jazzeros del condado bahiense.

Se realiza todos los jueves desde las 21 y ofrece un espacio para los artistas de la ciudad, aunque también recibe músicos de afuera.

Mañana llegará el guitarrista Hernán Hock, radicado desde hace 8 años en España.

Aquí aprovechará para presentar su segundo disco The Anachronic Machine (2013), elegido como uno de los mejores discos del año en España.

En esta oportunidad estará acompañado por los músicos locales Diego Casoni en clarinete, Matías Morelli en vibes, Franco Grimoldi en contrabajo y Fernando Tomassini en batería.

La entrada general será de 150 pesos. La anticipada tiene un valor de 100 y estudiantes 80 (con carnet). Recomiendan comprar la entrada anticipada en la boletería de Corrientes 123, de martes a domingos, de 17.30 a 20.30.

Hernán Hock es arreglador y compositor, además de tocar la guitarra y el bandoneón. Durante años ha girado con diversos grupos de jazz y tango, presentándose en distintos festivales y programaciones culturales de Argentina, Chile, España, México, Estados Unidos, Austria, Finlandia, Suecia, Alemania, Suiza, Portugal, Estonia y Francia, Lituania, Inglaterra, Dinamarca y Noruega entre otros.

Desde el año 2008 se encuentra radicado en España donde realizo sus dos primeras producciones como guitarrista solista Everything happened on Olmo street (2010) y The Anachronic Machine (2013).

Actualmente finalizo un nuevo álbum de tango-Jazz en formato de dúo junto a Claudio Constantini y preparando su última producción como solista en formato de Organ trío.