Macri, en el primer envío de limones a EE.UU: "No soy mago ni estafador, voy a decirles la verdad"

El presidente Mauricio Macri encabezó esta tarde en Tucumán el primer embarque de limones a Estados Unidos tras 17 años en los que esos cítricos no pudieron ingresar al país norteamericano, y aseguró: "No soy mago ni estafador, me he comprometido a decirles siempre la verdad".

"No soy mago ni estafador, me he comprometido a decirles siempre la verdad, nada que les digan que viene de regalo es real. Es el esfuerzo el que te gratifica y te levanta el autoestima y ese es el camino en el cual vamos construir la Argentina, por eso el país esta en marcha", remarcó el mandatario.

Macri se pronunció así durante el acto del primer envió de limones a los Estados Unidos, en el que estuvo acompañado por el gobernador Juan Manzur y el ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere.

El mercado estadounidense estuvo cerrado 17 años para estos productos argentinos y fue reabierto tras las gestiones del actual Gobierno.

"Esto lo logramos todos juntos, el Presidente, el gobernador, el sector privado y los trabajadores", celebró Macri, quien también destacó la labor del "Senasa y sus controles que permiten llegar a marcados muy exigentes". (NA)