Video: Diego Díaz se enojó y quiso echar a un panelista

El conductor de No todo pasa, Diego Díaz, explotó al aire e intentó echar del piso a uno de sus periodistas.

"¡Pará!", le gritó Díaz a Guido Glait y luego le pidió que se vaya.

Cuando se originó la discusión, estaban hablando del presente de Boca y River. Y al conductor le molestó que todos gritaran al mismo tiempo.

"¿Por qué no te las tomás? Andá, andá al baño. Andá te estoy diciendo", le dijo Diego Díaz a Glait. El panelista pidió perdón y dijo que no se podía ir porque estaba enganchado. El resto del equipo no aguantó la risa. (TyC Sports y La Nueva.)