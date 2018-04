Video: el anuncio de Felipe, el hijo de Roberto Pettinato

Felipe Pettinato, hijo del periodista Roberto Pettinato e imitador de Michael Jackson, anunció en un video que va a ser papá.

En la grabación se lo ve conduciendo bajo la lluvia y acompañado de su novia. En medio de la tormenta, el joven confiesa que Sofía Colasante está embarazada de 4 meses.

El diálogo entre los jóvenes aparece subtitulado porque el ruido de la lluvia hace que se escuche poco.

"No me importa nada, ¡voy a ser papá! Sofi está embarazada de cuatro meses. ¿O no Sofi? ¿De quién estás embarazada? ¿De mí?", pregunta Felipe. Y ella responde que sí.

La chica también mostró una foto de su pancita.

En diciembre del año pasado los chicos se comprometieron y en esa oportunidad Felipe contó cómo fue su relación desde el principio.

"Nos conocimos el Lunes 29 de Julio de 2013 y desde esa tarde, hasta hoy, estuvo a mi lado. Este fue el peor año de mi vida y ella estuvo, siempre, dando TODO por mí; desde las lágrimas más injustas, hasta sueldos enteros por mí. Me sostuvo de pie hasta cuando le rogaba que por favor me dejase caer y se fuera a ser feliz… Tiene una compasión tan inmensa que ni ella entiende cómo ni por qué. Gracias, soy tu prometido", le dijo en las redes sociales.

Será el segundo nieto para Roberto Pettinato, que ya es abuelo de Milo, de 7 años e hijo de Tamara. (TN y La Nueva.)