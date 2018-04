San Antonio aguantó un tiempo ante Golden State Warriors

San Antonio Spurs volvió a perder frente a Golden State Warriors, esta madrugada de nuestro país, por 116 a 101 y la serie quedó 2-0.

Manu Ginóbili sumó 10 puntos (0-3 en triples, 4-6 en dobles y 2-2 en libres), más 2 rebotes, 2 recuperos y 3 asistencias, en 22 minutos.

Manu becomes the 5️⃣th Spur to hit double figures tonight. pic.twitter.com/1DbDBTakMd