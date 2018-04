Arrepentida de Cambridge Analytica dijo que son "muchos más" de 87 millones los afectados

La cantidad de usuarios de Facebook afectados por el uso indebido de sus datos personales por parte de Cambridge Analytica (CA) podría ser "mucho mayor" a la de 87 millones que se creía hasta ahora, reveló una exempleada de la consultora que hoy testificó ante el Parlamento británico.

Brittany Kaiser, quien se desempeñó como directora de Negocios de CA hasta enero pasado, aseguró en un testimonio presentado hoy por escrito que la consultora utilizó "una amplia gama de encuestas" para extraer de la red social datos personales de las personas, en lugar de una sola, como se consideraba hasta ahora.

La cantidad de afectados por el escándalo destapado hace un mes se calculaba en 87 millones ya que esta cifra era la de los usuarios de Facebook alcanzados por la aplicación "This is your digital life", desarrollada por el profesor de la Universidad de Cambridge Alexandr Kogan (a través de su empresa GSR).

Si bien esa app fue descargada solo por 270 mil personas, el tratamiento laxo que Facebook le aplicaba a la privacidad de los datos personales permitió hasta 2014 que los desarrolladores de aplicaciones pudieran acceder a la información de los "amigos" de quienes descargaban las apps, por lo que Kogan se hizo con la información personal de 87 millones de personas, que luego cedió a CA.

"Debo enfatizar que los conjuntos de datos y cuestionarios de Kogan / GSR no fueron los únicos cuestionarios y conjuntos de datos conectados con Facebook que Cambridge Analytica utilizó", aseguró Kaiser.

"Soy consciente en general de una amplia gama de encuestas que fueron realizadas por CA o sus socios", y nombró como ejemplo a una aplicación llamada "Sex Compas".

La mujer aseguró "no conocer los detalles de estas encuestas o cómo se adquirieron o procesaron los datos", aunque sostuvo que "es casi seguro que la cantidad de usuarios de Facebook cuyos datos se vieron comprometidos a través de rutas similares a las utilizadas por Kogan es mucho mayor que 87 millones".

Kaiser, oriunda de la ciudad estadounidense de Houston, contó que había trabajado para la campaña presidencial de Barack Obama en 2007 antes de conocer al ex CEO de Cambridge Analytica, Alexandr Nix.

Trabajó para CA entre febrero de 2015 y enero de 2018, primero como directora de Desarrollo de Programa y luego de Desarrollo de Negocios, aunque aseguró no haber formado nunca parte del grupo que decidía la operación ejecutiva de la empresa.

Durante su paso por CA, Kaiser —cuya tarea consistía en contactar posibles clientes—, trabajó entre otras cosas con el partido nacionalista UKIP a favor del Brexit, según se desprende de su testimonio.

Presentada a sí misma como una arrepentida que se acercó de forma voluntaria a prestar su testimonio ante la Comisión Digital, de Cultura, Medios y Deportes del Parlamento —que sigue la investigación sobre el caso—, Kaiser destacó que "la élite ha pasado demasiados años usando la tecnología para aprovechar la apertura y buena voluntad de la gente".

"Ya no puedo permanecer al margen mientras los privilegiados abusan de su poder, intencionalmente o no. Quiero ayudar a arrojar luz en lugares oscuros y ayudar a las personas a ser más responsables en sus acciones", aseguró.

Para la exdirectora, "la última década ha visto un aumento desenfrenado de esta recopilación de datos y modelos, dirigidos a individuos para vender productos, servicios e ideología política".

"Sé esto muy bien, como activista de derechos de datos y exempleada de Cambridge Analytica", continuó, y cuestionó que "la privacidad se ha convertido en un mito, y el seguimiento del comportamiento de las personas se ha convertido en una parte esencial del uso de las redes sociales y de Internet".

"Herramientas que estaban destinadas a liberar nuestras mentes y hacer que estuviéramos más conectados, con un acceso a la información más rápido que nunca, en lugar de conectarnos, nos han dividido", siguió.

En su comparecencia, Kaiser adjuntó a su declaración escrita una serie de documentos a modo de evidencia, y afirmó que decidió volver al Reino Unido para "compartir información clave con los parlamentarios y las autoridades". (Télam)