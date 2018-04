Referentes sindicales buscan consensos para elegir la nueva conducción de la CGT

El sindicalista de la sanidad Héctor Daer sostuvo hoy que en la CGT "intentamos consensuar un consejo directivo que tenga una mayor base de sustentación" y negó que la central obrera haya pedido una reunión con el presidente Mauricio Macri.

Daer ofició como vocero de un cumbre sindical que, con la presencia de unos 40 gremios, se realizó hoy en la sede porteña de la Federación del Gas y el Petróleo Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, cuyo titular es el dirigente Guillermo Pereyra.

La tan mentada reorganización de la CGT, eje de algunas controversias internas en diversos sectores sindicales, avanza lentamente y sólo podría materializarse, de lograrse un consenso, en una fecha ya anunciada hace tiempo: el próximo 22 de agosto.

En la cumbre, representantes de los sectores de los "Gordos", "Independientes", gremios energéticos, del transporte, del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) y del oficialismo de las 62 Organizaciones, en el marco de un almuerzo, debatieron durante de dos horas cómo seguir avalando un proyecto de reorganización que concluya en el mes de agosto.

En un claro intento por lograr la normalización de la central obrera participaron por los gordos Héctor Daer (sanidad), Carlos Sueiro (Aduana) y Rodolfo Daer (Alimentación), mientras que por "los independientes" lo hicieron José Luis Lingeri (obras sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN).

Por los gremios energéticos asistieron Antonio Cassia y Guillermo Pereyra (petroleros), Oscar y Guillermo Mangone (gas), Guillermo Moser (Luz y Fuerza y Juan "Cacho" García (garagistas).

Por las 62 Organizaciones estuvieron José Ibarra (conductores de taxis), Fabián Hermoso (químicos) y por los gremios del transporte el ferrroviario Sergio Sasia. El MASA colaboró con la participación del taxista Jorge Omar Viviani y de Osvaldo Idarola (telefónicos).

Daer precisó que sólo se trataron dos temas: "Primero, el desarrollo institucional nuestro para llegar a un congreso de unidad, donde consensuemos una conducción más sustentable que supere la crisis que tiene el Consejo Directivo de la CGT".

"Como segundo tema, agregó, analizamos las vicisitudes que sufren los trabajadores por la situación inflacionaria y los aumentos de tarifas".

Tras plantear que "el Gobierno tiene la cancha marcada", subrayó: "No se trata de ser más combativo o no, sino de desarrollar una estrategia con un debate político que permita a la luz de toda la sociedad, verificar cual es el rumbo en el cual nosotros no estamos de acuerdo en como lo está llevando el Gobierno".

Al ser consultado sobre si prevén la realización de una medida de fuerza antes de la renovación del Consejo Directivo, Daer la desestimó al señalar que "lo que tenemos que hacer es debatir la crisis que sufrimos".

"Lo que menos -añadió- podemos hacer es algo que fracase, porque los fracasos y los tropiezos lo único que logran hacer en medio de una estrategia, es hacernos retroceder".

Por su parte, el dirigente estatal Andrés Rodríguez precisó: "Estamos en un proceso de renovación de la conducción de la CGT y buscamos hacerlo en el menor tiempo posible".

Rodríguez sostuvo que si bien "no hay una fecha precisa, algunos hablan del 22 de agosto y en ese sentido es una fecha tentativa". (Télam)