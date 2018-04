Enrique Abbate: "El automovilismo es una pasión que nunca se apaga"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Las inoxidables muñecas del piloto bahiense Enrique Abbate todavía tienen curvas por dibujar, kilómetros por recorrer y dolores de cabeza que dar.

A sus 64 años, el ex piloto de Turismo Nacional (una de las tantas divisionales donde compitió) continúa acelerando, y con buen suceso por cierto, en el automovilismo regional.

Luego de una confusa y poco amistosa “ruptura” con los dirigentes del Turismo Regional Clase 2, en julio del ciclo pasado, Quique decidió colgar el buzo y tapar el Fiat Uno en el fondo de su taller.

Sin embargo, el aceite que corre por sus venas lo volvió a depositar rápidamente en el mundo de los fierros. Esta vez, el también preparador apostó por el Zonal Pampeano 2000, categoría que, en dos fechas desarrolladas, ya lo vio subirse a lo más alto del podio en la primera de ellas (en Pigüé).

“Me quedó el auto entero de cuando corría en Turismo Regional, y como Juan Vallasciani y Martín Lomáscolo, mis preparadores, atienden varios motores del Supercar Pampeano (Ndr: compite junto al Zonal 2000 en cada programación), me incentivaron a que participe. Al auto solo hubo que cambiarle el múltiple de admisión, el carburador y la caja. Así que decidimos participar”, contó Quique.

“El domingo eramos 22 y normalmente suele haber 25 autos, es una categoría bárbara. Hay mucho entusiasmo, muy buena organización y un gran grupo de gente trabajando. Si bien somos nuevos, en Pigüé pude ganar y en Toay, que fuimos visitantes porque yo no conocía el circuito, ganamos la serie y terminamos segundo. Me ganó el campeón que corre con un autazo, así que estamos muy felices porque no desentonamos”, agregó.

—¿Solucionaron las diferencias con la gente del Turismo Regional?

—Nunca más hablamos ni con Fernando ni con Martín (Saldamando). Lamentablemente quedó ahí y no tuvimos la posibilidad de cruzarnos, o juntarnos, para hablar y aclarar todo. Me gustaría hacerlo. No descartó que en un futuro no muy lejano pueda volver a correr con ellos; de hecho me encantaría, porque no tuve problemas con nadie. De hecho siempre corrimos limpiamente y haciendo grandes carreras.

—¿Todavía tenés el mismo incentivo y hambre a la hora de correr?

—Aunque te parezca mentira, todavía sí. El auto de carreras me divierte mucho. Cuando era joven no tenía plata y corría casi siempre por invitación. También existían las peñas que organizaban encuentros y comidas para poder comprar un auto. Hoy tengo la suerte de poder tener uno, armarlo y divertirme. El automovilismo es una pasión que nunca se apaga. Aparte todavía me siento en condiciones. El día que empiece a mandarme muchas macanas me bajaré.

—¿Te costó la adaptación a la nueva categoría?

—Yo pensaba que en Pigüé, donde yo hacía de local, no era mucho parámetro, porque los demás muchachos no conocían el circuito. Pero el fin de semana, pasó lo inverso en Toay. Yo nunca había corrido ahí y la categoría suele hacerlo con frecuencia. En la comparación con respecto al campeón, que corre con un gran auto, estuvimos cerca los tres días. Es un nuevo desafío, pero me adapté bien y me siento bárbaro. Estamos muy conformes hasta ahora.

“Conocí el circuito de Toay (La Pampa) y quedé fascinado. Es una obra maestra. Ojalá mañana tengamos algo parecido en Bahía. Ver una pista de esas características a uno le trae todos los recuerdos de la buena época de nuestro viejo autódromo. Pensar que nos quedamos sin nada, a uno lo pone muy triste”, cerró.