Liga Cultural Pampeana: El clásico de Darregueira terminó en tablas

Argentino Juniors y Club Darregueira protagonizaron un electrizante clásico 3 a 3, en uno de los partidos que inauguró la temporada 2018 de la Liga Cultural Pampeana, Zona Sur.

El Bicho lo ganaba 3 a 1, pero Club se llevó un empate con sabor a triunfo.

Para la escuadra que orienta Omar Pouso (que tuvo entre los once a Sebastián Fuentes --ex La Armonía-- y Maximiliano Flores --ex Tiro Federal) anotaron el lurense Facundo Germani, Octavio Videla (en contra) y Emanuel Martini, mientras que para los de Plácido Sangronis --con participación de Sebastián Marlia (ex Liniers) y Leandro Acuña (ex Huracán de White) facturaron Gonzalo Reyes, Jonathan Kippes y Steven Blanco.

Además, el clásico de Villa Iris quedó para Unión, que superó por la mínima diferencia a Rampla Juniors como visitante, con un gol de Federico Barrientos.

En el vencedor, fueron titulares Diego Escudero (ex Villa Mitre, Sporting y Libertad, entre otros), Adrián Grassi (ex Sporting), Facundo Donadío (ex Huracán de White y Sansinena) y Sebastián García (ex Libertad).

En Rampla se destacó Claudio Apud, de reciente paso por Huracán de White).

Por su parte, el campeón defensor Gimnasia de Darregueira igualó sin goles en casa ante Unión de Bernasconi. En el Lobo --dirigido por Fernando Lucas -- fueron iniciales Germán Durand (ex Villa Mitre y Sporting), Nicolás Díaz Bender (ex Villa Mitre y Sansinena, entre otros) y Edgar Scalco (ex Olimpo).

A su vez, Sportivo y Cultural de San Martín doblegó como visitante a Independiente de Jacinto Aráuz (con Fabio Batalla y Rubén Onorio) por 2 a 0, con tantos de Nazareno Diez y Dante Pekel. En el ganador, fueron titulares Gonzalo Troncoso (ex Liniers y Libertad, entre otros) y Damián Bicciconti (ex Olimpo).

En Guatraché, Pampero venció como local a Unión General Campos --que tuvo el debut de Juan Pedro Mugabure-- por 1 a 0. Matías Strack marcó el único tanto del cotejo.

Finalmente, Deportivo Alpachiri y Villa Mengelle de Jacinto Aráuz igualaron 1 a 1. Gabriel Morales anotó para el local y Claudio Ortiz facturó para la visita.