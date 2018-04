Deportivo Sarmiento y Peñarol de Pigüé siguen dominando en Suárez

Peñarol de Pigüé y Deportivo Sarmiento no sacan el pie del acelerador y siguen firmes en las cima de las dos zonas de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

La escuadra pigüense mantiene un andar perfecto y se anotó el quinto triunfo en la misma cantidad de presentaciones. Esta vez, le ganó como local al último campeón Club Sarmiento de Pigüé por 3 a 2 para comandar la Zona B.

Por su parte, Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez derrotó a Empleados de Comercio de Guaminí como visitante por 1 a 0 y lidera en soledad tras el empate del otro líder Blanco y Negro.

Resultados:

Zona A: Blanco y Negro 1 (B. Galano), Peñarol de Guaminí 1 (F. Sacarías); San Martín ST 5 (E. Balzi --3-- y D. Cuello --2--), Independiente SJ 2 (J. Gab y E. Aliberti); Boca CS 2 (C. Torres y K. Aguirre), Tiro Federal CS 2 (R. Arata y J. Somoza); El Progreso 1 (F. Schroh), Atlético Huanguelén 3 (R. Palacio --2-- y F. Pitano) y Empleados de Comercio 0, Deportivo Sarmiento 1 (S. Fernández).

Zona B: San Martín C 1 (S. Luna), Tiro Federal P 0; Deportivo Argentino 4 (A. Rivera --2--, F. Iberra y R. Poncela), Unión T 3 (E. Angelini, F. Salazar y F. Civelli); Peñarol de Pigüé 3 (J. Salvi --2--, y C. Henneberg), Club Sarmiento 2 (S. Blanco y M. Parada); Automoto 5 (A. Peralta --3-- y F. Villar --2--), Unión de Pigüé 3 (J.M. Balmaceda --2-- y M. Kent) y Puan FC 0, Racing C 1 (E. Romero).

Posiciones

Zona A: 1) Deportivo Sarmiento, 13 puntos; 2) Blanco y Negro y Atl. Huanguelén, 11; 4) Tiro Federal, 8; 5) El Progreso y San Martín, 6; 7) Independiente, 5; 8) Empleados de Comercio y Boca, 3; y 10) Peñarol de Guaminí, 1.

Zona B: 1) Peñarol P, 15; 2) Racing, 12; 3) San Martín, 8; 4) Unión T y Automoto, 7; 6) Unión P y Deportivo Argentino, 6; 8) Club Sarmiento y Tiro Federal P, 4; 10) Puan FC, 3.