Tornquist: los comerciantes están en alerta por el tarifazo de energía eléctrica

Preocupados por los montos de las facturas de energía eléctrica que llegaron en las últimas semanas, comerciantes de Tornquist se autoconvocaron para hacer visible su malestar y advertir que este último tarifazo ha puesto a muchos de ellos en una situación crítica.

"Hay comercios que no van a aguantar. Hay gente que se está quedando sin trabajo y otros que creemos que van a tener que cerrar. Nos tenemos que unir para hacer escuchar el reclamo de la mano de la Cámara de Comercio y de los políticos de turno, para que eleven nuestra petición a las autoridades que correspondan", dijo durante el encuentro el empresario local Rodolfo Moldú.

Mencionó además que, tras los nuevos tarifazos de energía y gas, "los comercios están haciendo magia para mantener los empleados o para no bajar la persiana".

Raúl Rodríguez, propietario del restaurante anfitrión, dijo que el nuevo esquema tarifario "está desfasado de los ingresos de comerciantes y vecinos del distrito".

"Esto que vivimos es consecuencia de malas políticas impuestas a lo largo de muchos años", lamentó.

En la reunión algunos empresarios de la ciudad exhibieron facturas que oscilaban entre los 20 y 25 mil pesos.

De la reunión tomaron parte Alberto Rubio, Gabriel Artola y Nicolás Barrio, de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Tornquist (CELT).

Con una amplia exposición, Rubio y Artola explicaron a los presentes que las tarifas no las establece la CELT y que, a nivel federativo, se manifestó la inquietud para que el reclamo llegue a las autoridades políticas. (Agencia Tornquist)

