Coronel Dorrego: la 10ª Fiesta del Olivo tuvo un cierre de lujo

Con un sólido y aclamado recital, Sandra Mihanovich y Nitro Mestre le dieron el merecido cierre al capítulo número 10 de la Fiesta Provincial del Olivo en Coronel Dorrego. Fue en el polideportivo municipal, después de un multitudinario almuerzo del que participaron unas 800 personas.

Cada vez más arraigada en el calendario anual de realizaciones de esta ciudad y la región, la celebración ofreció, una vez más, actividades para todos los gustos.

Para el intendente Raúl Reyes, más allá de los espectáculos de primer nivel nacional y de la visita de prestigiosos cocineras, la “esencia de esta fiesta son los productores de olivos”.

“Para muchos, la olivicultura es la producción principal, pero hay otros que la tienen como un complemento de las tradicionales en el distrito, como son la agricultura y la ganadería”, agregó.

Reyes destacó que independientemente de los vaivenes de una producción ligada a decisiones que no dependen de las autoridades locales, “hay que hacer hincapié en las potencialidades que ofrece” este distrito.

“Esta fiesta nació hace 10 años por una decisión política de llevarla adelante todos los años (en el mes de abril), durante varios días, con la intención de darle visibilidad a una producción que genera importantes alternativas en el partido dorreguense”, destacó.

“Una década después de la celebración inaugural, podemos afirmar que esa idea fue un acierto, porque no sólo vienen artistas o chefs de renombre, sino que también se hacen charlas técnicas y visitas a los establecimientos con plantaciones de olivos”, dijo.

“Encerrado en cada botella no sólo hay aceite, sino que también hay mucho valor agregado, hay conocimiento, distintas técnicas, transporte, desarrollo en fitosanitarios y fertilizantes, así como generación de trabajo”, reflexionó.

Además, Reyes afirmó que para el municipio “es muy importante propiciar esta producción que nos hacer crecer, desarrollar, nos permite seguir viviendo en el campo, tomarle cariño a la tierra y tener paciencia, porque esta planta milenaria empieza a dar sus primeros frutos 4 o 5 años después de implantada”.

El jefe comunal también agradeció el aporte que realizan el INTA y las universidades del Sur y del Sudoeste para que los productores o las personas que quieran insertarse en la actividad puedan mejorar sus conocimientos y técnicas de producción.

Un almuerzo que finalizó con todos cantando y bailando

Almuerzo. Antes del espectáculo central de la celebración, se sirvió el almuerzo. Como sucede anualmente, los platos fueron elaborados por integrantes de tres colectividades de la ciudad. La entrada estuvo a cargo de la Asociación Italiana, que preparó brusquetas. La Sociedad Siria elaboró albóndigas con papas y salsa al aceite de oliva para el plato principal, mientras que la Asociación Española hizo un flan para el postre.

Rock nacional. El excelente show que ofrecieron Nito Mestre y Sandra Mihanovich se inició a las 16.35 y terminó alrededor de las 18.

Juntos. Empezaron cantando Aprendizaje y Me contaron que bajo el asfalto.

Sui Generis. Luego, Mestre hizo varias canciones de Sui Generis y de su producción como solista: El tuerto y los ciegos, Distinto tiempo, Confesiones de invierno y Canción para mi muerte.

Todo Sandra. En la continuidad del recital, Sandra Mihanovich interpretó Como el juez a la verdad, Sin tu amor, Puerto Pollenza y Todo me recuerda a ti.

Ebullición. Para el final, ambos cantaron La vida que me alcanza, Rasguña las piedras, Honrar la vida y El fantasma de Canterville.