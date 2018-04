"El servicio debe ser amplio, sin hacer espejo de lo que hay"

Natalia Miguel

En el marco de la habilitación formal del Servicio de Hemodinamia, que permite la recategorización del Hospital Naval Puerto Belgrano, el director general de Salud de la Armada, capitán de navío Alberto Rodolfo Von Wernich, dijo que el nosocomio creció mucho y representa un orgullo para la fuerza.

"Yo viví mucho tiempo acá. Observé las épocas buenas, las malas, y ahora como estamos en proceso de recuperación. Excede a mi gestión, tengo poco tiempo en este cargo, pero es algo que ha empezado y tiene una continuidad en la política de gestión en cuanto al crecimiento y desarrollo, alineando los recursos, los esfuerzos y los planes a futuro".

Sostuvo que siempre se piensa en la comunidad. "Gran parte de la población de Punta Alta está ligada con el Hospital pero otra parte no. Y no tiene sentido desperdiciar recursos haciendo espejo de las cosas que hay, sino tratando de brindar un servicio amplio y para toda la población".

Respecto a la IOSFA (es director de la Diba residual), dijo que va absorbiendo cada vez más las diferentes situaciones, dentro de un proceso gradual.

"Han aparecido inconvenientes propios de la gestión de unificación, pero el servicio ha mejorado. Pasamos de ser de un población de 205 mil afiliados Diba, a ser 600 mil afiliados IOSFA. Eso permitió que todos aquellos que están encargados de negociar los precios, prestaciones y demás, hayan podido mejorar y utilizar el gasto en forma más eficiente; se fijaron pautas comunes. Al tener lo mejor de cada obra social, todos los afiliados se vieron beneficiados. Hay cosas que faltan implementar, pero lentamente vamos trabajando y arribando a un lugar común que es la mejoría de la prestación del afiliado", afirmó.

Sobre un posible acuerdo con la Asociación de Médicos de Coronel Rosales, expresó que "no hay convenio pese a que lo hemos intentado desde todas las partes. Es un caso extraño pero yo tengo fe que se va a solucionar. Vamos avanzando y creo que vamos a llegar a buen término", al tiempo que añadió que mantienen las mejores relaciones con el Hospital Municipal "Eva Peron".



Profesionales.

En tanto el director de Sanidad de la Armada, comodoro Marcelo Cristian Tarapow, se refirió al tema vinculado con el personal y, en tal sentido, dijo que "es de suma preocupación para nosotros por distintas razones. Se generó un cambio en la cantidad de horas que se venían cumpliendo y muchos de los médicos tenían asumidos algunos compromisos previos a esta reorganización".

"También hay cuestiones salariales que exceden mi nivel, pero estamos atendiendo caso por caso para lograr el mejor de los resultados. Por ejemplo, hay algunos profesionales que optan por pedir una reducción de carga horaria y estamos intentando apoyar esas situaciones para no perderlos como profesionales".

Mencionó que en la nueva Argentina "tenemos muy buenos médicos y en este hospital en particular de primerísimo nivel. Por esta razón de reencasillamiento, sobre todo de los médicos civiles contratados u otros profesionales, nos pone en peligro de perder a algunos de ellos, cosa que no queremos. Sino que queremos trabajar con ellos, retenerlos dentro de la institución".

"No está dicha todavía la última palabra. Estamos trabajando con las directivas, nuevas propuestas, cumpliendo la normativa que a su vez nos llega a nosotros. Supongo que vamos a llegar a un buen resultado".

También comentó que a nivel de la Armada "nos faltaría un buen número de enfermeros profesionales. Además, por áreas y por momentos nos hacen falta traumatólogos y oftalmólogos, pero sin llegar a generar un problema asistencial. Estamos en condiciones de atender todos los servicios, tal vez no como más nos gustaría y eso impacta en la frecuencia de los turnos. La expectativa de turnos, en algunos servicios, se demora más de lo que queremos. Estamos trabajando en ello".