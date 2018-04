Leandro García: "Estoy listo para jugar el clásico"

La noticia retumbó fuerte en Punta Alta y en el ámbito de la Liga del Sur. El defensor Leandro García, formado en Sporting y de último paso por Villa Mitre, será refuerzo de Rosario Puerto Belgrano.

El zaguero le contó a La Nueva. sus sensaciones del flamante paso, de cara al clásico puntaltense que se jugará el fin de semana en cancha del rojinegro.

"Estoy listo para jugar el clásico. Pero hay que ver si entra el pase", dijo Leandro, antes de contar todos los detalles de su arribo al elenco de la casaca francesa.

"La prioridad la tenía Sporting, pero me dijeron que tenían el presupuesto cubierto. Mi idea era jugar en ese club, pero por un tema dirigencial y económico no se dio. Después, surgió el interés de Rosario y ante esa posibilidad decidí arreglar. Además, vivo del fútbol y estoy agradecido de que me hayan llamado", contó.

"Por otro lado, en Rosario tengo amigos como Trotta (Agustín), Giacomaso (Martín) y Nico Ovando", amplió.

"¿Qué va a pensar el hincha de Sporting? Se que es una sensación media extraña jugar en el clásico rival, pero me dedico a esto y vivo de esto. Voy a tratar brindarme al máximo como lo hice con todas las camisetas. Ya lo hice con la de Villa Mitre en la final ante Sporting y ésta vez no será la excepción", remarcó.

"Creo que el hincha de Sporting me va a entender. No se pudo dar de que vuelva al club por un tema económico. Muchos hinchas me mandaron mensajes, les expliqué y me entendieron. Y,ojalá que más adelante pueda jugar con esa camiseta", concluyó García.

Un clásico con condimentos

Sporting --puntero de la Zona 3 y el mejor equipo de la general-- y Rosario --líder de la Zona 1-- se medirán el domingo, desde las 15.30 en el Enrique Mendizábal por la 6ª fecha del torneo Apertura de la Liga del Sur.

La jornada se abrirá el sábado, con Tiro Federal-Pacífico de Cabildo.

El domingo, además, del derby puntaltense, se medirán Sansinena-Liniers, Bella Vista-Villa Mitre, La Armonía-San Francisco, Pacífico-Huracán y Libertad-Olimpo.

Todos los partidos comenzarán a las 15.30.