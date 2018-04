Cipolletti será el rival de Villa Mitre desde el miércoles

Desde el miércoles Villa Mitre volverá al ruedo en en el Torneo Federal de básquetbol.

Luego de aguardar que se definiera la reclasificación (playoffs de División), el equipo tricolor pudo conocer que Cipolletti será su rival en los playoffs de Conferencia Sur, al mejor de 5.

Los del valle rionegrino decidieron anoche en quinto partido la serie frente a Independiente de Neuquén, al imponerse 82-79 de visitante (3-2).

La llave entre Villa Mitre y Cipolletti se jugará miércoles y viernes a las 21 en el José Martínez y continuará en la ciudad rionegrina el martes 24 y jueves 26 del corriente, desde las 21.15.

Se trata de dos rivales que integraron la División Patagonia en la fase clasificatoria. El elenco dirigido por Ariel Ugolini venció 110-82 de local, pero perdió en Cipolletti por 91 a 81 el pasado 23 de marzo.

Cipo es dirigido por Maximiliano Rubio, ex asistente de Juan Andrés García en El Nacional Monte Hermoso (temporada 2008-09). Entre otros, cuenta con el alero Francisco Hoffmann (ex El Nacional), el escolta Sebastián Farías (ex El Nacional), el ala-centro Sebastián Godoy (ex Centro Español, Unión de Santa Fe y Echagüe) y Paolo Casale (ex Barracas y Liniers, entre otros).

Maximiliano Rubio (izquierda), cuando fue asistente de Juan Andrés García en El Nacional Monte Hermoso.

De avanzar a cuartos de final Villa Mitre cruzará contra el ganador de la llave que animarán Belgrano (San Nicolás)-Sol de Mayo (Viedma).

Esta instancia la jugarán 16 equipos pertenecientes a las Divisiones Patagonia, Bonaerense y Metropolitana.

Todos los cruces

El detalle de enfrentamientos en los playoffs de Conferencia Sur será el siguiente: Racing (Chivilcoy)-Pedro Echagüe, Pérfora (Plaza Huincul)-Zárate Basket Independiente, River-Unión Vecinal, Ferro (Madryn)-Argentino (Pergamino), Villa Mitre-Cipolletti, Belgrano (San Nicolás)-Sol de Mayo (Viedma), Lanús-Presidente Derqui y Racing (Avellaneda)-Estudiantil Porteño.