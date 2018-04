Coronel Pringles: sigue el paro de los empleados municipales encargados de recoger los residuos

El gremio municipal Fesimubo anunció la continuidad de las medidas de fuerza que viene llevando a cabo desde el viernes pasado, en reclamo de la entrega de indumentaria adecuada para los trabajadores de cada área.

“Hasta que no esté la ropa se sigue cumpliendo horario, pero no se sale (a trabajar) -se indicó hoy en un comunicado-. Primero, porque no están dadas las condiciones de seguridad; y segundo, por compañerismo y solidaridad. Si se entrega (ropa) en un área, se continúa con la medida hasta que se entregue en todas”.

La retención de servicios se había dispuesto el viernes pasado, a través de un duro comunicado contra el intendente Carlos Berterret. Horas después el propio jefe comunal contestó con un parte de prensa titulado “La medida desmedida de Fesimubo”.

Allí se aseguró que “parte o la totalidad de la ropa –según el área municipal- ya ha sido entregada a los trabajadores”, y que lo que falta está comprado, pero aún no fue recibido.

También se adujo que en 2016 y 2017 se cumplió “como corresponde la entrega de indumentaria”, y que siempre se trató de resolver cada problema gremial “sin perjudicar al vecino con medidas como las adoptadas por este gremio”.

“Por lo tanto, consideramos desmedida la retención de tareas anunciada por Fesimubo”, se indicó.

Debido a que la medida afecta particularmente a las áreas de Servicios Urbanos y Espacios Verdes, durante el fin de semana los funcionarios municipales salieron con los camiones a realizar la recolección de los residuos.

No es la primera vez que sucede algo así. En octubre de 2016, luego de que el mismo gremio se declaró en estado de asamblea permanente, varios funcionarios pringlenses salieron a juntar residuos domiciliarios por sus propios medios.



Enojo y continuidad del paro

La decisión de recoger los residuos urbanos con personal de planta política no hizo más que acentuar el enojo del gremio, que anunció la continuidad del paro y denunció una fuerte campaña del Ejecutivo tendiente a “desprestigiar al trabajador municipal, con el único fin de tercerizar los servicios”.

“Nuestro reclamo no es la entrega insuficiente de ropa, sino la falta total de entrega a un 95% o más de los compañeros trabajadores. El plazo de entrega de la misma era el mes de marzo, durante el cual hicimos los correspondientes reclamos en distintas reuniones, pero recién con la intimación realizada por nuestro gremio y la correspondiente denuncia hecha ante el ministerio de Trabajo aparecieron las órdenes de compra”, denunció el gremio Fesimubo.

La cúpula del sindicato dijo también que “las innumerables irregularidades” del municipio incluso merecerían “una postura mucho más dura y conflictiva” por parte de los gremios.

“Sin embargo, hemos sido flexibles en muchísimas cuestiones”, aseguraron. (Agencia Coronel Pringles)