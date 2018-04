VRAC y Casteglioni, camino al Nº1 en España

Si bien no concretó tries a pesar del amplio marcador, para Federico Casteglioni y para VRAC (Valladolid) fue otro fin de semana positivo en el rugby profesional de primera división de España.

El ex Argentino fue titular por segundo partido consecutivo en la goleada ante Complutense Cisneros por 80 a 14 de local, que a una fecha para que culmine la fase clasificatoria, tiene al equipo azul como único líder (20 ganados y una derrota), aunque tan sólo 2 puntos arriba del escolta El Salvador.

Casteglioni venía de marcar dos tries en el triunfo ante Getxo (País Vasco) 41-12.

En la próxima fecha VRAC jugará ante La Vila (10º).

Vascos y bahienses

Gernika (País Vasco), con la participación de los bahienses Mateo Bast y Nicolás Jurado, derrotó a UE Santboiana 36 a 34 como local, en un partido correspondiente a la fecha 21 de la División de Honor.

En el ganador Bast jugó como octavo (capitán) y Jurado como pilar derecho. Ambos titulares y sin puntos. También jugaron Federico Llanos y Facundo Epinal (un try), ambos ex Santa Rosa RC.

Mateo Bast (Gernika).

En el complemento ingresó el también bahiense Bruno Mercanti.

Fuera de zona de playoffs, tanto por campeonato como permanencia, Gernika (9/12) enfrentará en la próxima fecha a Ordizia.

Ascenso español

Concluyó la temporada para Fénix RC (Zaragoza), equipo en el que milita el bahiense Agustín Veroli. En el ida y vuelta de los cuartos de final por el ascenso a División de Honor A, Fénix perdió la serie frente a UBU-Colina Clinic. El primer partido 44-21 de local y la revancha en Burgos la caída fue por 41-7, en ambos con Veroli como ala titular.

En semifinales el ex equipo dirigido por Marcelo Chorny enfrentará a CRC Pozuelo, mientras que en la otra llave se enfrentarán Les Abelles-Ciencias Sevilla.

Agustín Veroli (Fénix RC).

Por su parte AVIA Eibar, con Gregorio Zabaloy, había finalizado antes su participación al no clasificar a playoffs. El elenco del ex El Nacional fue 7º lugar del grupo A.

En esta zona se produjo el descenso de Real Oviedo, el equipo dirigido por Marcelo Chorny, ex DT de la URS. El quince del Oso, que contó como octavo con Cristian Abarca -ex Universitario-, no pudo jugar el último partido del torneo por la inundación de su cancha. Un problema que complicó sobre todo en los últimos partidos.

Francia: Clasificados

Saint Jean de Luz, equipo en el que juega el bahiense Juan Pablo Pietrelli en el Federal 1 (Francia), ganó su último partido frente a Oloron 20-16. Como tendrá fecha libre en la última de la fase clasificatoria (próximo domingo), se aguarda el momento de los playoffs.

Juan Pablo Pietrelli (Saint Jean de Luz).

Lo mismo con el US Marmande de Bruno Mantovani, que lidera el grupo 8 en el Federal 2.

Montelimar, de Joaquín Acosta, se ubica noveno (sobre 11) en el grupo 4 del Federal 2.