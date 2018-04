Urgara Fútbol Club se prepara para su debut en la Liga Intersindical

Con tan solo dos meses de preparación, pero la convicción de crecer y convertirse en un candidato, el Urgara Fútbol Club, el equipo de la Seccional Bahía Blanca de la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina comenzará en un par de semanas a desandar oficialmente su camino por la Liga Intersindical.

Pablo Geil, quien será el encargado de comandar las acciones del equipo desde atrás de la línea de cal, se mostró muy optimista de cara al inicio del torneo Preparación y como base fundamental en la disputa del torneo Oficial a disputarse en el segundo semestre del año.

El entrenador contó los pormenores de la creación del equipo y dejó en claro que buscarán ser candidatos.

“El equipo se formó a través de una iniciativa de Pablo Palacios, el Secretario General de la entidad, y Cristian Fernández, la cabeza visible del proyecto, y toda la comisión directiva. Fueron ellos quienes me ofrecieron tomar el caro de técnico y para fue un honor”, abrió.

Geil, quien se recibió como entrenador en 2015, contó que Urgara fue invitado a participar de la Liga Intersindical por intermedio de Julio Leguizamón, Secretario General de Petroquímicos, y Roy Sierra, quien es el presidente de la competencia.

“Es una liga nueva y nosotros comenzamos con los trabajos a fines del año pasado. En poco tiempo juntamos la gente, que tienen que ser todos afiliados, y trabajamos todos en forma conjunta. Por eso mismo pudimos completar el primer objetivo del armado del plantel”, expresó.

“El nuestro es un equipo que recién tiene dos meses de trabajo. Hicimos algunos amistosos y de a poco vamos organizándonos, viendo jugadores y armando la lista de 40 jugadores, que en un principio no completábamos y de a poco pudimos hacerlo. Es una cantidad elevada de jugadores, porque siempre hay chicos que se caen por lesión y otros que no pueden estar por sus turnos de trabajo”, contó.

Geil dijo que “es muy gratificante ser el entrenador de este equipo, porque si bien dirigí juveniles y otro equipo de amigos, este es el primer proyecto serio. Le estamos poniendo mucha garra”.

“El plantel son de 40 jugadores, aunque por distintos motivos nunca están todos. No obstante, lo jugadores le meten muchas pilas y tenemos muchos apoyo. Todos los chicos son afiliados a Urgara, porque además es una condición de la liga”, detalló.



La preparación

Geil comentó que tras las dos primeras semanas de entrenamientos, ya totalizaron cinco amistosos.

“Anduvimos muy bien, yendo de menor a mayor y enfrentándonos con buenos equipos. En lo personal el objetivo es que entiendan la idea que tengo como entrenador”, dijo.

“¿ idea de juego?, que sea un equipo compacto, sin individualismos, más allá de que tengo algunos chicos que juegan muy bien. Quiero que juguemos por abajo y bien. No por ser el primer año no vamos a intentar jugar, al contrario tengo equipo para pelear el Preparación y también el torneo oficial del segundo semestre. Me tengo mucha confianza y eso se lo trato de inculcar a los chicos”, señaló.

Y agregó: “por la clase de jugadores que tengo pienso jugar con una 4-4-2, aunque también probé con un 4-3-3, pero como no tengo todos los jugadores, apunto a lo seguro. Me gusta ser ofensivo, pero es otro desgaste”.

El entrenador sostuvo que “el Preparación lo usaremos de base, para saber cómo estamos parados. Me tengo fe de clasificar para los playoffs por el material y el buen grupo humano que tenemos. Hay algunos chicos que jugaron la Liga del Sur y otros en la zona. La mayoría son chicos entre 25 y 32 años y teniendo una buena puesta a [unto de lo físico se pueden lograr grandes cosas”.

“El tema físico quizás nos juega en contra porque tenemos gente que trabaja durante 12 horas y se complica. De todos modos, el Sindicato nos consiguió para entrenar una vez por semana, durante una hora y media, en Villa Mitre. La prioridad es el trabajo”, explicó.

Allí, Geil dijo que apuntó a “hacer trabajos técnicos/tácticos, reducidos y rondos, terminando con una práctica de fútbol. Ahora estamos buscando entrenar en una cancha de 11, para para el equipos y hacer otros ensayos. Además, que muchas veces no tenemos dos equipos en cancha”.

“Los amistosos fueron ante equipos de esta Liga. Ganamos tres partidos, empatamos uno y perdimos el restante. Nos fue muy bien ante equipos que quedaron entre los mejores. Soy muy optimista con el equipo, porque además avanzó mucho en poco tiempo, y daremos batalla”, opinó.

Y cerró diciendo que “el objetivo es poder llegar a los playoffs, estar entre los mejores 4. Quiero salir campeón porque soy muy optimista, pero hay que plasmarlo fecha a fecha. En diciembre veremos para qué estábamos”.







Formato y candidatos





El torneo cuenta con una etapa Preparación que otorga un campeón y el segundo semestre se juega con dos zonas de 6 equipos. Los primeros tres clasifican, juegan todos contra todos y el ganador de ese hexagonal juega la gran final contra el ganador del Preparación. El torneo comienza el próximo bado, aunque Urgara tendrá fecha libre.



El campéon del 2017 fue la UTA que venció a La Fraternidad por 2/0 en cancha de Liniers. Estos dos equipos van a ser los candidatos. Incluso La Fraternidad fue el equipo que nos ganó a nosotros el amistoso., es un equipo joven y que juega junto mucho tiempo. En tanto, la UTA juega otras ligas y también tiene un rodaje y una base importante.