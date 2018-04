La vital importancia de reconocer desde dónde venimos

Vale la pena recordar y reconocernos en las muchas facetas que hacen a lo que hoy somos, como una forma más de entender el presente.

A pocos días del 190 aniversario de la fundación de nuestra ciudad, que fue fundada como un fuerte (Fortaleza Protectora Argentina) por el Coronel Ramón Bernabé Estomba el 11 de abril de 1828, nos proponemos algunas reflexiones.

La fundación de nuestra ciudad, Bahía Blanca, se dio en una situación muy especial y teñida por una serie de factores. Por un lado estaba presente la guerra contra el imperio brasilero, que ocupaba la Banda Oriental del Uruguay y pretendía, con la fuerza de los Portugueses y Británicos, cercar al Río de la Plata. Para este objetivo, ocupar la bahía blanca les era muy importante.

Así se produce la invasión de este Imperio a Carmen de Patagones, como paso previo. Allí las milicias constituidas por criollos, junto con esclavos africanos y originarios, confluyeron contra el invasor portugués, que fue derrotado en el cerro de la Caballada, ya en Marzo de 1827. Si bien fue este un triunfo militar, ponía de manifiesto el peligro inminente que había. La ocupación de la bahía blanca era un objetivo de la flota portuguesa e inglesa que se expresaban el llamado imperio Brasilero.

Por la necesidad de evitar esto, fue tomada la decisión y la orden de ocupar esta bahía por el gobernador Dorrego a su jefe de milicias Juan Manuel de Rosas, comisionando al gran héroe de la guerra de la independencia, recién salido de siete largos años preso en las cárceles del Callao en Perú, que es el Coronel Ramón Estomba. Esta amenaza externa es uno de los factores determinantes en nuestra fundación.

El otro factor de importancia que recorre la fundación de nuestra ciudad, es el fin de la guerra civil mapuche. El fin de esta guerra da lugar a una relación en la que se establecen distintos acuerdos de paz entre el Coronel Ramón Estomba y el Cacique Venancio Coñopan que de hecho permitieron a los patriotas, fundar la ciudad sin enfrentamientos.

Esto no se puede comprender si no recordamos que San Martín, para cruzar Los Andes, no solamente pide permiso a los originarios, en la famosa “Consulta” referida a la localidad mendocina de La Consulta, sino que los originarios ponen soldados, ponen oficiales y ponen baqueanos, sin los cuales difícilmente se hubiera podido lograr los cruces de la cordillera. Por lo tanto la relación que se establece entre estas fuerzas que dirigen Dorrego y Rosas con este sector mapuche es parte de la lucha por nuestra independencia y sin duda alguna es decisiva para la fundación de la ciudad. Tan es así que vale la pena recordar que hubo cinco tentativas anteriores de fundar la ciudad durante el gobierno de Martín Rodríguez por orden del jefe de Gobierno Rivadavia que fracasaron todas porque terminaron en enfrentamientos en los cuales resultaron victoriosos los mapuches.

O sea la circunstancia de la guerra con el imperio portugués y el desenlace con una fracción de los mapuches que no era pro realista, como fue el caso del Cacique Venancio Coñopan fue uno de los hechos que posibilitó la fundación de nuestra ciudad.

Hay que decir que terminada la guerra con Brasil, ya el carácter de este fuerte cuya intención fundadora, era evitar y enfrentar una flota extranjera ya sea portuguesa o Británica en nuestras costas, se transforma en un fortín en la guerra contra los originarios. Y ahí cambia el carácter de nuestra ciudad y por lo tanto desde allí hay conflicto permanente, casi continuado. Muchos aseguran que este cambio de carácter que se produce, fue uno de los motivos de la enfermedad del Coronel Ramón Estomba.

NUESTRO PERMANENTE ESFUERZO POR RECONOCER DE DÓNDE VENIMOS

Estos dos aspectos de nuestra fundación que nos plantea Julio Leguizamón, están expresados claramente en la figura del General José de San Martín. Su lucha por la independencia de toda dominación extranjera marcó a fuego nuestras vidas. Y como vimos, fue directa su incidencia en nuestra ciudad. No hay explicación alguna para que su figura no sea destacada centralmente en nuestra plaza principal. Este es un reclamo que hacemos propio, sin desdibujar por ello, el rol que Dorrego y Estomba han llevado adelante cumpliendo su mandato, para nuestra independencia.

Siempre trabajamos para reivindicar estos valores. Así como insistimos en que ser sindicato es ser solidario, también expresamos y desarrollamos actividades que nos han unido en muchos momentos con la Asociación Cultural San Martiniana, participando en conmemoraciones pero fundamentalmente tomando su contenido, cuando expresa que “nuestros desvelos han sido recompensados con los santos fines de ver asegurada la independencia de la América del Sur”.

Estos son motivos suficientes para retomar la iniciativa, junto a la Asociación de Atletismo de realizar en nuestra ciudad la Carrera del 25 de Mayo, como expresión de estos contenidos tan sentidos.

Todos los años y en distintos momentos, estuvimos junto a los chicos de la Escuela N° 10 de General Cerri para sus conmemoraciones. Y juntos, el sindicato y las autoridades de la escuela, reivindicamos el día de la tradición, sus valores, la historia y la importancia que tiene para los jóvenes valorar lo nuestro, frente a una ofensiva cultural de lo extranjero como moneda corriente.

La participación de las maestras en cada evento, ha sido notoria y muestra su esfuerzo diario por sostener estos valores y la escuela pública.

Las excelentes empanadas que se les sirven a los chicos, nos dan año a año, junto a la peña, la gente del Museo, del Instituto Cultural, la activa participación y animación de Laura Gamero, una jornada llena de vida.

La colaboración de muchos afiliados y otros, nos llena de orgullo por haber mantenido en alto nuestra historia con lo bueno y lo malo que esta encierra.

Tanto en el aniversario de la Escuela N° 10 de General Cerri, en las distintas jornadas que pasamos junto a los chicos, en el día de la tradición y en el día del maestro hemos aprendido mucho, de su historia local, de sus sufrimientos y sus necesidades. Todo gracias a las docentes de la escuela, desde su directora, por sus siempre sinceras palabras de agradecimiento a los trabajadores, hasta al portero. Les agradecemos por colaborar siempre y permitirnos estar muy cerca y presentes junto a los chicos rescatando valores profundos de nuestra patria.

También rescatamos aquí la labor de nuestro Centro de Jubilados que se hizo presente muchas veces en la Escuela Nº 10 donando arbolitos, para fomentar en los alumnos el cuidado del medio ambiente, plantas, animales y respeto por el planeta, entre otras cosas.