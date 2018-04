"Está claro que a Boca no lo benefician", lanzó Barros Schelotto

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, aseguró que a su equipo "no lo benefician", al quejarse por un presunto penal no cobrado por el árbitro Ariel Penel sobre el final del encuentro perdido frente a Independiente.

Molesto por el arbitraje de Penel, el técnico dijo que para él "fue penal" la supuesta mano del jugador de Independiente Gonzalo Verón en su propia área cuando se jugaba descuento, y luego de afirmar que no le "gusta hablar de estos temas", desempolvó un antiguo reclamo al asegurar que "lo de hoy es una repetición de lo que pasó en la Supercopa Argentina con River".

"Instalaron mediáticamente que nos benefician y está claro que no es así. Por eso no quiero entrar en ese juego y espero que los árbitros que nos dirijan no se suban a esa historia y nos perjudiquen", apuntó.

"Y si el partido se jugó fuerte es porque son dos equipos que pelean cosas. En siete días con Newell's veremos si estarán todos, porque por ejemplo tenemos lesionados como Wilmar Barrios, más Carlos Tevez, y a eso se sumó la expulsión de Pablo Pérez", continuó quejándose el "Mellizo".

Boca sumó dos derrotas seguidas en el certamen, ya que a la de Independiente le antecedió la de Defensa y Justicia, algo que le había sucedido solamente una vez en el certamen ante las dos "Academias", Rosario Central y Racing.

"Nunca hablé de la actuación de los árbitros y quizá sea un análisis más periodístico que futbolístico, pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo. El de Verón fue penal, lo observé en la repetición de la televisión, pero el árbitro no lo vio", concluyó.

Tevez con traumatismo en la rodilla derecha que trajo del empate 1-1 con Palmeiras en Brasil y Barrios con otro en el muslo derecho, tendrán "siete días para recuperarse antes de enfrentar a Newell's", concluyó Barros Schelotto.