Abusos en inferiores: también pasó en Olimpo de Bahía Blanca

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

Ya era de noche, volvíamos de un viaje a Tornquist. O Dorrego. O Pringles. No interesa.

El arranque de cada viaje era eufórico. Ganáramos o no, volvíamos cantando. A los 20 kilómetros empezaba el silencio: cansancio y sueño para la mayoría.

Esa noche, hace 30 años (o 29, no interesa), un grupo se amontonó en la parte de atrás del micro. Los que íbamos más adelante nos fuimos enterando al rato de qué estaban hablando. Ya nadie pudo dormir.

--Alberto, qué hace, pare... –contó el negro “Chocolate” que le había pedido, días antes, a uno de los profes de categorías infantiles.

Había sucedido una tarde como tantas, antes de que el micro de Olimpo partiera desde el Roberto Carminatti hacia la cancha de inferiores de Sarmiento al 2000, donde ahora está el shopping.

El profe Alberto, el más querido por padres y chicos, el confidente de muchos, lo había llamado a “Choco” al vestuario a buscar unas bolsas con pelotas y pecheras, pero le pidió que espere y se siente. Le mostró una revista porno, le quería tocar la pierna.

--Alberto, qué hace, pare... --le dijo el pibe, entonces de 11 años. O 12, no interesa.

El Negro era (es) un pibe de barrio, con mucha velocidad mental. Lo supo frenar sin armar un escándalo.

Pero aquella noche, en el micro que volvía de la región, uno de sus compañeros se quebró.

Llorando, “Fabi” se lo contó al chico de al lado. No esperaba que “Chocolate” le contestara que sabía perfectamente de qué le estaba hablando.

De a poco, la charla se extendió a otros.

Creo que alguien le pegó un grito a uno de los técnicos que viajaba esa noche y se fue para la reunión. O el técnico se dio cuenta de que algo raro pasaba y se mandó para atrás. Seguro, ese día Alberto no estaba.

No recuerdo los detalles de los relatos, ni interesan. Sí recuerdo con nitidez que fueron varios los chicos que denunciaron, en general, situaciones parecidas a la de “Chocolate”, sin que el pedófilo pudiera avanzar más allá.

Técnicos, dirigentes y padres actuaron rápido y echaron a Alberto, cuyo nombre en esta historia no es el de la vida real. Pasaron muchos años, ni siquiera sé si vive.

Entiendo que tampoco se lo puede denunciar, la ley determina que el delito prescribió y, en todo caso, deberían denunciarlo las víctimas directas, no quienes solo escuchamos las historias de nuestros compañeros, nuestros amigos.

Sí sé que hace unos 10 años este “profe” intentó dirigir la escuelita de otro club de Bahía Blanca, pero saltaron sus antecedentes y le pidieron que se fuera antes de empezar.

También sé que hace 30 años, o 29, estos temas eran mucho más difíciles de tratar. Había mucha vergüenza por parte de las víctimas, mucha desolación y angustia en caso de quedar expuestos frente a los demás. Mucho más que ahora.

Por suerte aquellos pibes de Olimpo tuvieron carácter y cortaron el problema antes de que empeore. Además, los adultos no dudaron y se pusieron de inmediato con ellos.

Al otro día de aquel viaje en colectivo, Alberto se fue y no volvió.

Desde que se conocieron las actuales investigaciones por abusos en las inferiores de Independiente y otros clubes, dudé si recordar esta historia o no.

Pero decidí contarlo para que estén alertas, todo eso que vemos en la televisión también suele pasar a la vuelta de nuestras esquinas.