Un Howard Johnson en Bahía y cada vez más espuma en avenida Alem

--Hola, Juan María. Me imagino que estarás feliz con Armani…

--Por supuesto, y no me olvido cuando te hacías el chistoso preguntando si era el diseñador de modas. Ojalá ustedes tuvieran un arquero así…

--Tampoco es para tanto, y encima hoy no es un día para festejar nada después del descenso del aurinegro. Ojalá, para bien de la ciudad, pronto se recupere y vuelva a primera. Pero vayamos a lo nuestro, a ver si tenés algo para sorprenderme también esta semana...

--Algo siempre tengo, pero el tema aún no está del todo cerrado. ¿Viste que cada tanto se viene hablando de un hotel cinco estrellas en Bahía?

--Uhh siiii, desde hace 20 años que ese tema está dando vueltas y no pasa nada. No me vas a venir con la llegada de la cadena Wyndham y la posible construcción de un cinco estrellas...

--Noo, pará, de eso tengo lo mismo que vos, sólo comentarios, pero hay algo bastante concreto de una compañía de esa misma cadena estadounidense.

--Ahhh, dale entonces.

--Por lo que pude saber miembros de la empresa Howard Johnson estuvieron reunidos con el intendente y le presentaron un proyecto para instalar un hotel en el Camino Sesquicentenario, más precisamente en el sector de la FISA. No se trata de un cinco estrellas, sino de un parador de los que acostumbra construir esa cadena, posiblemente con algún centro comercial.

--Eso me suena más concreto, de hecho es raro que Bahía Blanca no cuente con un hotel de esas características fuera del ejido urbano.

--Coincido, y otras ciudades sí los tienen. Acordate que en Tres Arroyos funcionaba un Howard Johnson cuatro estrellas y que, si mal no recuerdo, pasó a ser el Elegance. Después hay otro en Neuquén, por mencionarte algunos. En este proyecto también aparecen varios inversores locales que tienen tierras en esa zona de la ciudad. Ahora sólo falta que la Muni les dé luz verde.

--Buen comienzo, pero seguí tirando data si tenés.

--Ok. Estuve enfocando la mira en el tema de Alem, una avenida que empieza a tener ciertos aires de la Alem marplatense, con cada vez más locales.

--Me interesa, sobre todo si se trata de alguna cervecería nueva.

--Por supuesto, ese rubro está de moda, sobre todo en esa zona. Te hago un repaso de las que acaban de abrir y las que lo harán más adelante. Por ejemplo, en Alem al 200 donde estaba un local de sushi ahora don Rómulo, gracias a su capacidad de relacionista público armó un proyecto para desembarcar la franquicia de Berlina, la marca barilochense que hace espuma.

--Bien, voy tomando nota.

--Enfrente, donde varias décadas atrás estuvo el inolvidable Hue Telén, y más próximo en el tempo la marisquería Los Altos y después una pizzería con una remixada oferta gastronómica, ahora el Pato abre La Pacheca, también una cervecería con carta de restaurant. ¿Me seguís?

--Totalmente.

--Bien. Si continuamos rumbo al parque de Mayo, en la esquina de 11 de abril ya abrió sus puertas Latinoamérica, que no sólo ofrece cerveza tirada sino también muchas opciones gastronómicas del continente.

--En una casa de dos plantas muy colorida.

--Exacto. Y muy cerca de allí, cruzando la avenida, donde estaban las ranas, el Vasco abrirá en poco tiempo más un negocio donde demostrará todo lo que sabe en la cocina. Pero hay más.

--Avanti entonces.

--Antes de llegar a Caronti, donde ya funcionan a full tres cervecerías, habrá otra más. Parece que don Argento se subió a su Audi y se puso de acuerdo con el hijo de un “Santo” para instalar un restaurant y cervecería, justo frente a las tres que te mencioné. Por lo que me comentaron pusieron cerca de 300 mil dólares y compraron una casa que van a demoler.

--Si pagaron eso para un inmueble que tirarán abajo me imagino a cuánto deberá ascender la inversión final...

--Exacto, y ya que hablamos de poner guita, en Alem y Trelew parece ser que las tías del Corcho compraron la casa de enfrente, sobre la misma mano.

--¿Qué van a hacer?

--No tengo demasiados datos, sí que será un local asociado al que ya tienen. Incluso alguien me dijo que pensaban tender un puente peatonal sobre la calle, entre los dos negocios, pero me resulta medio descabellado y, de ser cierto, no creo que pueda ser aprobado por la Muni.

--Sigue subiendo la espuma. Acordate de aquel listado que había hecho Abelito hace dos años con 10 locales de buena cerveza en todo Bahía, ahora tranquilamente llega a los 30. ¿Alguna otra inversión?

Dos licitaciones clave

--Todavía siguen en vilo varias de las grandes. Una es el tren a Vaca Muerta, ahora denominado Norpatagónico, entre Bahía y Añelo. Se dice que la obra será licitada por la Nación en menos de dos semanas, el viernes 27.

--¿Mucha plata no?

--Saldrá con un presupuesto oficial de 35 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de tres años. Todo esto dentro del esquema de Participación Público Privado (PPP), que también alcanzará otros proyectos como el de la ruta 3.

--¿Confías en que será licitado en la fecha que dicen?

--Sigo teniendo dudas, pero hay quienes aseguran que esa licitación apuntará a saber quién pone la plata para que el Estado luego se la devuelva, y en ese marco parece que Techint picó en punta, aunque como te dije hace una semana sigue firme también el interés de un grupo muy grande de origen mexicano. En el caso de Techint le servirá para llevar sus tubos (Tenaris) y las arenas especiales que necesita su brazo petrolero (Tecpetrol).

--Encima luego el Estado deberá pagar. Negocio redondo. ¿Y qué sabes de la licitación del acueducto del río Colorado? Espero que no vuelva a caerse.

--Parece que marcha bien. Los sobres se abrirán el 7 de mayo. Acá también aparece el grupo Techint, ahora junto a Roggio, como principal aspirante a quedarse con una obra de 5.600 millones de pesos. Ojo que acá también competirán el grupo Andrade Gutiérrez asociado a Eleprint, Supercemento con Green y una empresa china, posiblemente Power China, junto a una constructora más pequeña de la Provincia.

--¿Hay algo más en materia de energía eólica? El otro día leí que AES compró el proyecto Energética 1, un parque con 25 molinos, que se levantará a 50 kilómetros de la ciudad, en Tres Picos.

--Así es, la compañía norteamericana invertirá 140 millones de dólares. Hasta ahora, pese a todo lo que se ha venido anunciando, sólo están en ejecución los de Corti y La Castellana, aunque Pampa también comenzará a corto plazo otro pegado a Corti y un tercero muy próximo al acceso a Pehuen Co.

--¿Algún otro proyecto?

--También se mencionan los denominados El Mataco y San Jorge, a cargo Petrolera Comodoro Rivadavia (PCR), con 31 molinos de viento y 140 millones de dólares de inversión cada uno, ambos estarán entre García del Río y Tres Picos.

Un debut promisorio

--Te cambio de tema. El otro día me hablaste de Tienda “La Nueva.”. ¿Cómo anduvo luego del lanzamiento, el día en que Bahía cumplió 190 años?

--Me dijeron que muy bien, con muchas visitas, consultas y bastantes personas que hicieron sus primeras compras descubriendo lo simple, seguro y cómodo del sistema. Esta semana podrán descubrir importantes ofertas, que ya se están informando en diferentes medios como la doble página publicada en la edición de hoy de “La Nueva.”.

--¿Y qué financiación ofrecen?

--Hasta 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas en productos seleccionados, pero durante este mes existen beneficios especiales para las tarjetas Macro y Cabal, que tienen 12 cuotas sin interés en todos los productos y con la del Hipotecario 15 cuotas. Ah, me olvidaba, si por ejemplo comprás tres productos pagas el envío de sólo uno y te bonifican el de los otros dos.

Olimpo busca ponerse al día

--Che, me olvidé de comentarte algo cuando hablamos del descenso de Olimpo. Según tengo entendido, la nueva comisión directiva, en estos primeros cuatro meses de gestión, lleva cancelados más de 15 millones de pesos de deuda vieja que había dejado la comisión anterior. ¿Es así?

--Estás muy bien informado. Pagaron deudas a la AFA, premios atrasados, sueldos del plantel profesional, deudas con el personal, indumentaria, proveedores, bancos, embargos. En todo esto aparecen nombres llamativos como Pavlovich, el uruguayo Míguez, Vera, Piris y hasta Gaona Lugo entre otros. Dicen que esta semana se va a presentar un informe de gestión de los 4 primeros meses detallando la deuda cancelada, enumerando las nuevas disciplinas deportivas incorporadas y el crecimiento de la masa social que ya superó los 6.000 socios.

--Bien. Estaremos atentos. ¿Tenés algún tema judicial?

--Sí, después de semanas tan caldeadas en el ámbito de la seguridad, me di una vueltita por los Tribunales, para ver cómo andaba todo. Ahí me enteré de algunos temas de manejo interno que son importantes, uno estaría casi solucionado y el otro es un problema incipiente.

--Vamos por parte. Decime lo primero.

--Bueno, tiene que ver con algo que te había comentado hace un tiempo en esta misma mesa de café: el sucesor de Ricardo García al frente de la intendencia del edificio de Estomba 34. Es quien se encarga virtualmente de toda la administración en el principal edificio de la justicia local.

--Algo me acuerdo, refrescame un poco la memoria...

--García se jubiló después de muchísimos años en la función y si bien tenía un sucesor natural en la escala jerárquica, desde otros sectores habían amenazado con “meter” a un empleado ajeno a la línea sucesoria. Finalmente se eligió a Oscar Tinervia, quien venía en la línea de García, aunque resta el aval de la Suprema Corte.

--Y lo segundo...

--En esto noté preocupación. Tiene que ver con posibles recortes de personal.

--¡Epa!

--Me dicen que en el marco del “control de gastos”, el Poder Judicial avanza contra los ordenanzas. El rumor en los pasillos es “ordenanza que se jubila, no se repone”.

--¿Y cómo repercute en la actividad diaria de los tribunales?

--Hay varios juzgados y dependencias carecen del servicio y ordenanzas de otros juzgados son enviados a realizar limpieza y otras diligencias en varios organismos. Dicen que se les está recargando el trabajo de entre 2 y 3 personas.

--¿Y el gremio no planteó nada?

--No. Hasta ahora. También se comenta que la idea es contratar a una empresa privada, lo cual no sería bien visto, incluso por jueces y funcionarios, teniendo en cuenta que gente ajena al Poder Judicial va a tener acceso o contacto con las causas y que, por otro lado, empleados administrativos tendrán que destinar horas al trabajo de traslado de expedientes y oficios que hasta ahora hacen los ordenanzas.

--Cambiando de tema, pero siguiendo en el ámbito judicial, te voy a contar que la justicia se actualiza, pese a que muchos creen lo contrario.

--No te entiendo, explicate.

--Mirá, siempre se cuestionan “los tiempos de la justicia...”, pero se ve que ahora algunos jueces echan mano a la tecnología para encontrar “atajos” y avanzar con determinadas causas que duran una eternidad.

--Me parece bien.

--El otro día, para llegar a un fallo relacionado con una demanda por un accidente de tránsito en la zona de Coronel Pringles, la Cámara Civil, a faltas de pruebas en papel, recurrió a internet.

--Mirá vos, ¿cómo fue?

--El juez Guillermo Ribichini aclaró que no le alcanzaron a las partes 13 años de instrucción para aportar prueba sobre la “reconstrucción fáctica” del lugar donde se produjo el accidente, porque no acompañaron ni siquiera “un puñado de fotografías, no digo ya tomadas en el momento del accidente, que hubiera sido demasiado pedir, sino al menos posteriormente” en el cruce donde se produjo.

--¿Y cómo lo resolvió?

--“Por suerte tenemos ‘Google Earth’ y su fantástica aplicación ‘Street View’”, dijo el juez en el fallo y, de esa manera, pudo hacer una inspección ocular virtual del lugar del hecho, desde una PC, sin moverse de su mesa de trabajo y luego resolvió el caso.

--¿De la región tenés algo?

--Una data interesante que vino de Monte Hermoso: en unos días va a llegar al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza impulsado por el intendente Marcos Fernández para promover la generación de trabajo en temporada baja y media.

--¿De qué se trata?

--Según me adelantó un amigo que tengo por allá, el proyecto contempla que los comerciantes que generen nuevos puestos de trabajo entre marzo/abril y septiembre/octubre, obviamente registrados como la ley manda, obtendrán importantes descuentos en la tasa de Seguridad e Higiene y algún otro tributo.

--Interesante.

--Pero esperá, que no terminaría ahí: la bonificación de tasas también se extendería a vecinos particulares que inviertan en la remodelación de fachadas y veredas de sus propiedades, y que contraten trabajadores en blanco. El acuerdo se haría bajo la supervisión del área de Empleo de la comuna, con participación de las secretarías de Gobierno y de Obras Públicas.

--¿Algo más?

--Sí, que el café lo pago yo.

--Ya era hora. Nos vemos el domingo que viene.