Llega a Bahía la predicadora católica Kimberly Kramar

Kimberly Kramar es una mujer consagrada a su familia y al ministerio que Dios le ha encomendado. Es esposa del empresario George González, madre de cuatro hijos y evangelizadora católica desde hace 23 años, tiempo en el que ha predicado el mensaje de Dios en varios países de América y de Europa.

El sábado 21, de 14 a 20 y el domingo 22, de 10 a 18, se presentará en nuestra ciudad en el marco de un encuentro de "Sanación y Conversión de la familia, de la mano de Laurita Vicuña".

En el medio, el domingo, el padre Ernesto Mendiondo celebrará la misa en honor de la beata.

En tanto la misa del sábado estará a cargo del padre Pablo Deiro, asesor de la Renovación Carismática Católica.

Para quienes no la conocen, Kimberly Kramar nació el 5 de noviembre de 1964 en California, lugar en el que siete años más tarde sus padres Marilynn y Glenn Kramar fundaron Carisma en Misiones, la sociedad de evangelización católica en la que ella ha servido como contadora, tesorera, miembro del cuerpo directivo e integrante del equipo de predicadores internacionales.

Kimberly representa la quinta generación de su familia dedicada a la comunicación del Evangelio.

Sus padres eran pastores y misioneros pentecostales pertenecientes a la denominación Asambleas de Dios, hasta que en 1971 —trabajando en Colombia— se convirtieron a la fe católica. En 1973 la familia Kramar recibió los sacramentos del bautismo, la reconciliación e hicieron juntos la primera comunión en la parroquia St. John Vianney en Hacienda Heights, California.

Terminó la preparatoria en la Ciudad de Los Ángeles y en 1986 se graduó en la Woodbury University como Licenciada en Finanzas Internacionales, con honores de Summa Cum Laude y portando en su currículum varios reconocimientos académicos que hicieron circular su nombre en prestigiosas publicaciones a nivel nacional.

El 30 de mayo de 1987 Kimberly Kramar contrae matrimonio con George Gonzalez Alvarado. La familia Gonzalez Kramar tiene cuatro hijos, uno de ellos los acompaña ahora desde el cielo.

"Mi esposo y yo nos hicimos novios formalmente un 12 de diciembre, y cada uno de nuestros cuatro hijos fueron bautizados en esta misma fecha. Soy muy devota a la Virgen de Guadalupe. Por los últimos 20 años la he visitado cada semana, llevando todas las peticiones que me encomiendan y permaneciendo a sus pies", aseguró.

"También soy muy devota a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, a quien visité cada semana cuando vivimos 4 años en Buenos Aires. Desde entonces está presente en el set de mi programa Nueva Vida".

La presencia de María

"María es mi gran amiga… Madre… cómplice y compañera en el ministerio, especialmente desde la intercesión. He pasado casi la mitad de mi vida visitándola en su casa, en Tepeyac o en Luján, llevándole todas las necesidades que me comparten y recibiendo su maternal cariño y protección en todo momento de mi vida. María es mi modelo como madre y evangelizadora… Me consagro y entrego mi familia y ministerio enteramente a su cuidado".

Actualmente está radicada en Ciudad de México, el lugar que el Señor ha dispuesto para que Kimberly, en su devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe, la visite cada semana en su Casita del Tepeyac y se una en intercesión por las necesidades que sus hermanos en la fe le comunican en los encuentros y desde cualquier parte del mundo a través del correo electrónico y las redes sociales, allí donde tiene más de 40 mil seguidores que la identifican como embajadora ante la Virgen Guadalupana.

Kimberly Kramar sigue acompañando activamente los procesos de Carisma en Misiones, así como a la Renovación Carismática Católica de varios países.



Bendiciones

"Nuestro deber como padres es vivir como ejemplos de fe y reflejar a Cristo en la familia, ese ha de ser nuestro mayor reto. Y a nivel personal ha sido la constante búsqueda del equilibrio: poner toda la atención en mi matrimonio y en mi familia como prioridad y vocación, y al mismo tiempo procurar responder a las exigencias de vivir diariamente en la presencia de Dios: en la oración, los sacramentos.

"Este año mi esposo y yo cumpliremos 30 años de casados. Tal vez ha sido nuestro mayor reto y bendición. Y al mismo tiempo el privilegio de ser padres de 4 increíbles hijos: Joshua, Nathaniel, Matthew y Regina.