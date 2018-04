Descontento del personal docente civil de las Fuerzas Armadas

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

Se torna indamisible la situación salarial que viven los docentes civiles de las Fuerzas Armadas.

En el acceso al parque Centenario, quienes se desempeñan en el ámbito de la Base Naval Puerto Belgrano se manifestarán mañana, en forma pacífica, en coincidencia con lo que acontecerá en el territonio nacional.

Nicasio Paz, secretario general de la seccional Punta Alta, Bahía Blanca y Pigúé de Pecifa, expresó a "La Nueva." que el personal se encuentra comprendido en el decreto 2539/15 donde se homologó el convenio sectorial para el personal civil y docente civil de las Fuerzas Armadas.

"A quienes no son docentes, ya se les aplicó la nueva carrera y los nuevos salarios".

El gremialista dijo que se realizaron negociaciones durante todo este tiempo. "La última fue el 20 de marzo en el ministerio de Defensa donde se reunieron los funcionarios nacionales y nuestro secretario general José Eduardo Lauchieri. Se nos manifestó que no estaba incluida la equiparación salarial del personal docente dentro del presupuesto. La vía del diálogo se terminó. No nos quedó otro remedio que hacer un paro pacífico".

Dijo que los educadores ajenos al ámbito de las FF.AA. están cobrando, por ejemplo, más de un 40% con respecto a lo que sucede con los docentes civiles de las Fuerzas Armadas.

"Lo que se pide es la unificación de los decretos 1993 y 682. Datan del 2004 y se pusieron en vigencia a partir de enero de 2005. Estos decretos los cobraron los trabajadores civiles y no así el personal docente civil de las FF.AA. Se reclama también modificar los índices y la aprobación de la carrera docente".

Expresó que está prevista la asistencia de los docentes de la Escuela de Suboficiales de la Armada, la Escuela de Oficiales de la Armada, la Escuela de Técnicas y Tácticas Navales, el jardin maternal de la BNPB y los profesores de educación física que prestan servicios en los distintos ámbitos de la Base Naval.

Paz dijo que expusieron lo que sucederá al jefe de Relaciones Laborales de la BNPB, capitán de navío Martin Laborda Molteni.

"El personal docente está muy restringido en otros temas, entre ellos el Fondo de Incentivo Docente. Lo cobró con un atraso de casi un año. No se regulariza el pago en tiempo y en forma", dijo Paz.

El secretario general de Pecifa local comentó que el cargo testigo es maestro de grado. "Pero también están los catedráticos: lo que cobra uno a nivel nacional es superior en un 40-50% a un docente civil de las Fuerzas Armadas", comentó el gremialista.

Expresó que estarán junto a los docentes en la jornada de mañana.

"Esperamos una gran concurrencia. Haremos sentir la presencia y el descontento por esta situación", manifestó el secretario general de Pecifa en la ciudad.