Lo arrestaron con plantas de marihuana, pero asegura que las tenía con fines medicinales

“Estoy acá. A mi me aprehendieron y yo tenía dos plantas que las puse para hacer medicina para una de mis hijas, que se me murió hace un mes. Mi señora toma aceite de cannabis que vale dos mil pesos y pensaba dárselo a mi hija, pero no llegué”.

De esa forma, Haroldo Oscar Cassagne brindó su versión respecto al procedimiento policial efectuado en su vivienda de Gambartes al 3200.

En esa oportunidad los efectivos también registraron otra propiedad, en la que arrestaron a Claudio José Corlevich, por la presunta venta de estupefacientes.

El hombre, quien recuperó la libertad 48 horas después del operativo, contó que “tenía dos plantas y no sé si vecinos o quién me mandaron a la policía. Vinieron, buscaron de todo, me revisaron los teléfonos, pero están mal informados, porque no vendía marihuana”.

“Como vendo cervezas, seguramente vieron que entraban gente en ambos lados y pensaron que ambos vendíamos drogas. Pero tendrían que haber preguntado antes de denunciar. Gano solamente 4 mil pesos de jubilación y vivo de vender viruta y cervezas. Sinceramente tengo los nenes, porque quizás hacía una locura”, sostuvo.

Describió que “las plantas las puse a fines del año pasado y crecieron mucho. Tenía dos y media, porque una la había quebrado el viento. Un amigo que me iba a preparar el aceite me dijo que ya había que sacarla. No le di mucha bolilla, pero justo pasó esto”.

El hombre describió que vive en el lugar junto a su esposa, otra hija y tres nietos.

“Revisaron las dos casitas y el coche. ¿Tengo 68 años y no tengo derecho a tener un autito?. También se me llevaron toda la plata, entre lo que estaba el sueldo de mi señora, que es jubilada como enfermera. Eran más o menos 15 mil pesos, pero hasta les mostramos el ticket del recibo de sueldo para que nos lo devuelvan, como también los teléfonos que nos secuestraron. Creo que ni una llamada perdida tenía el mío”.

Cassagne agregó que “los que me conocen saben que soy el mismo de siempre, soy una buena persona. Sinceramente a mi familia le dolió mucho lo que pasó”.

“Hace un mes y pico que se me murió mi hija y para nosotros esto fue otro golpe fuerte. Uno no sabe mucho de todo esto, como tampoco si tengo condena por haber tenido estas plantas que eran para uso medicinal y no para vender”, agregó.

Finalmente agregó que “fue algo que no tenía que pasar y pasó. Estuve alojado en la Policía Federal. Por suerte tuve buen trato e incluso me alimentaron bien, pero que se quede otro ahí, yo prefiero comer en mi casa y con mi familia”.

Delito no detenible

Una fuente allegada a la investigación que lleva adelante el fiscal Mauricio Del Cero comentó que “Cassagne recuperó la libertad porque el delito no es detenible. Fue sorprendido en flagrante situación de posesión de sustancias prohibidas, respecto de las cuales no se probó que estaba dispuesto a comercializarlas, por lo que se presume por las circunstancias del caso que era para uso personal. De todos modos, esto es delito”.

Acerca de la otra persona detenida, el vocero dijo que “su situación es distinta, ya que se le encontró cocaína en importante cantidad, como también pudimos dar con clientes que le compraban”.

En el domicilio de Corlevich, según se informó, la policía incautó casi 5 mil pesos, un celular, un pendrive, un chip y recortes de nylon con cocaína.